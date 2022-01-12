«السباق الأخضر» ينطلق في دبي السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق في مجمع دبي للاستثمار السبت المقبل «السباق الأخضر» الذي تنظمه شركة دبي للاستثمار على مسافتي 3 و5 كيلومترات لجميع الفئات العمرية ولكل مستويات اللياقة البدنية.

ويهدف السباق الشامل إلى تشجيع العائلات والطلاب وأنصار البيئة وعشاق الجري على المساهمة في حماية البيئة. ويمكن المشاركة فيه بوسائل مختلفة عن طريق الجري، أو المشي، أو السير بعربات الأطفال، أو الكراسي المتحركة، وسيحصل جميع المشاركين على قمصان مجانية مصنوعة من مواد معاد تدويرها، كما سيتم منح أفضل المتسابقين جوائز مصنوعة من مواد مستدامة. بالإضافة إلى جوائز خاصة تكريماً لأصحاب الجهود الخاصة والمبادرات الخضراء.

وبهذه المناسبة، قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يسرنا في مجلس دبي الرياضي أن ندعم مبادرة السباق الأخضر من دبي للاستثمار، والتي تركز على الاستدامة وتشجع المشاركين على اتباع أسلوب حياة صديق للبيئة. وتنسجم هذه المبادرة مع رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة في الوقت نفسه. وتعد الاستدامة إحدى الركائز الأساسية للأجندة الوطنية لدولة الإمارات؛ ونعيشها اليوم حتى في معرض إكسبو 2020 دبي الذي يدعو إلى بناء مستقبل يمكن فيه للإنسان أن يعيش في وئام تام مع الطبيعة والتكنولوجيا. ويردد السباق الأخضر صدى هذه الرسالة التي نسعى إلى نشرها على نطاق واسع بمشاركة جميع أفراد مجتمعنا».

مبادرات

ومن جانبه قال محمد سعيد الرقباني، المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي ورئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار: «تتبنى شركتنا العديد من المبادرات المبتكرة للحفاظ على الطبيعة والمساهمة أكثر في الحد من الآثار البيئية. ونحن متحمسون جداً لاستضافة أول سباق أخضر في دبي ضمن مجمع دبي للاستثمار، حيث نقدم للمشاركين تجربة فريدة من نوعها لتشجيعهم على تبني ممارسات بيئية تخفف العبء عن هذا الكوكب. ونسعى لأن يكون هذا السباق وسيلة أكثر ذكاءً في دعم الممارسات الخضراء على امتداد أنحاء الدولة».

يتبنى السباق ممارسات ذكية بما في ذلك استخدام مواد إعلامية لا ورقية، والتسجيل أيضاً بطريقة غير ورقية، فضلاً عن استخدام لوحات رقمية في اللافتات الإرشادية وأقواس انطلاق ونهاية السباق. وسيتم كذلك تشجيع المشاركين على إحضار قوارير مياه قابلة لإعادة الاستخدام وتعبئتها من موارد المياه المخصصة لذلك، مما يعزز ممارسات إعادة الاستخدام والتدوير وتقليل استهلاك المواد البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة. وسيتم أيضاً وضع صناديق إعادة التدوير في منطقتي الانطلاق والنهاية، وعلى امتداد مسار السباق، وكذلك في قرية السباق مع توفير المرافق اللازمة لإعادة تدوير المواد البلاستيكية الأخرى.

فرصة

يدعم «السباق الأخضر» الأول من نوعه في دبي مبادرات دبي الذكية التي تهدف إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لبناء اقتصاد أخضر.

وسيتاح للمشاركين في «السباق الأخضر» فرصة الوصول إلى قرية السباق الأخضر - المنطقة الذكية، والتي تضم أنشطة ترفيهية عائلية صديقة للبيئة. وستتوزع في أنحاء هذه المنطقة صناديق مخصصة لإعادة التدوير، وأخرى للتبرع بالملابس والأحذية المستعملة، ومناطق مخصصة لاستلام الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة القديمة بغرض إعادة تدويرها.

يمكن للراغبين في المشاركة في سباق دبي للاستثمار الأخضر التسجيل عبر الرابط:

https://greenrun.ae/register-now.html

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز