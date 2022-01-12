«عربي الرياضة الجامعية» يُطلق استراتيجيته 2022 - 2026

المصدر: (أبوظبي ـ البيان الرياضي)

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أطلق الاتحاد العربي للرياضة الجامعية الاستراتيجية الخمسية 2022 - 2026، والتي تدعم التوجهات المستقبلية للاتحاد وتحقق أهدافه الأساسية في الوصول بالرياضة العربية الجامعية إلى مستويات ريادية عبر تشجيع التنافسية وتمكين الطلاب الجامعيين من إبراز قدراتهم ومهاراتهم المتميزة.

وتم إقرار الاستراتيجية بإجماع الأعضاء المشاركين في الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي برئاسة الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد.

وأكد الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد أن إعداد تلك الاستراتيجية جاء انطلاقاً من إيماننا العميق بكون الرياضة هي الركيزة التي تنطلق منها القدرات الشبابية نحو آفاق رحبة من الإنجازات، وتوفر البيئة المُحفزة على الإنتاجية والتأثير بدور مُجتمعي فاعل، بالإضافة لكون الرياضة هي المؤشر الأول على صحة ورفاهة المجتمعات وجودة الحياة بها.

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