العاصفة والرئاسة يتألقان في مهرجان ولي عهد دبي للهجن بالمرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تقاسمت هجن العاصفة والرئاسة الفوز بالأشواط الرئيسية، في رابع أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن بميدان المرموم، من خلال تحديات سن اللقايا، التي أقيمت على مدار 33 شوطاً في فترتي الصباح والمساء لمسافة 5 كلم، حيث ظفرت مؤسسة هجن العاصفة بشوطي الجعدان، فيما فازت هجن الرئاسة بشوطي البكار.

وقاد المضمر علي جميّل الوهيبي «هملولة» لهجن الرئاسة إلى قمة اللقايا البكار المحليات في الشوط الأول، وذلك بعد منافسة شرسة في الأمتار الأخيرة مع «الشاهينية» لهجن العاصفة، وحققت «هملولة» الناموس في زمن وقدره 7:18:9 دقائق.

وبالمقابل لم يجد «شاهين» لهجن العاصفة صعوبة كبيرة في حسم معركة الشوط الثاني للقايا الجعدان المحليات، وتمكن من انتزاع الناموس تحت قيادة غياث الهلالي مسجلاً توقيتاً مميزاً بلغ 7:17:7 دقائق.

وعادت هجن الرئاسة عبر مضمرها راشد بالسم المنصوري لتضع بصمتها على الشوط الثالث للقايا البكار المهجنات بواسطة «الشاهينية» التي وصلت إلى خط النهاية في زمن وقدره 7:21:8 دقائق.

ومنح «شاهين» هجن العاصفة النقطة الثانية من خلال رابع الأشواط للقايا الجعدان عندما قاده غياث الهلالي بحنكة وجدارة إلى إحراز الناموس بتوقيت بلغ 7:27:2 دقائق.

الفترة الصباحية

وتألقت المؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال مشاركتها في الفترة الصباحية التي أقيمت فيها 16 شوطاً، وسجلت هجن أم الزبار ظهورها القوي في الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات عندما ابتسم الحظ لـ «حظوظ» التي حصدت الصدارة تحت قيادة المضمر عبد الله بن سلامة الهاجري بزمن وقدره 7:29:1 دقائق.

وجددت مؤسسة هجن أم الزبار تميزها في ثاني أشواط المحليات المخصص للقايا الجعدان، حيث اعتلى «راصد» بقيادة المضمر مبارك محمد الجربوعي الصدارة في توقيت بلغ 7:27:3 دقائق.

وأعلنت هجن العاصفة عن ظهورها من خلال ثالث الأشواط المخصص للقايا البكار المهجنات، حيث قدم مضمرها المميز غياث الهلالي «الشاهينية» على القمة بعد أن قطعت خط النهاية في زمن بلغ 7:35:5 دقائق.

وكان التألق من نصيب هجن الشحانية في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، وذلك بعدما حسم «الفايز» معركته تحت قيادة جابر سالم جابر فاران المري في توقيت قدره 7:31:1 دقائق.

تحديات رموز اليذاع

ويصل مهرجان سمو ولي عهد دبي اليوم الأربعاء، محطته الخامسة، ويشهد ميدان المرموم في الصباح والمساء 36 شوطاً في سن اليذاع لهجن أبناء القبائل مقسمة على فترتين، وستشهد الفترة المسائية منافسة كبيرة بين الشعارات المختلفة لأبناء القبائل على رموز سن اليذاع الأربعة، وهي كأسا ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح والإنتاج، وبندقيتين لليذاع الجعدان المفتوح والإنتاج.

ظهور قوي

على جانب آخر، تواصلت على منصة ميدان المرموم مساء أول من أمس فعاليات مزاد المرموم التاسع «ب» للإنتاج الشخصي «فطامين»، وشهد ثاني أيام المزاد عرض 69 مطية تنحدر من سلالات فاخرة وراقية في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. كما ظفر الإعلامي حمد بن ضبيب الشامسي بملكية القعود المنحدر من سلالة الأب متعب الصغير (بعير المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم) وأم هذا القعود هي براقة مقابل 140 ألف درهم.

وأكد المزايد محمد حمد سعيد الهاشمي رغبته في الحصول على الأفضل لليوم الثاني على التوالي، حيث نجح هذه المرة في اقتناء القعود ابن شاهين الظبي (أحد الهجن التي يملكها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم)، وأم القعود هي «الشاهينية» ودفع مقابله 120 ألف درهم.

وسجل الشبابي «العاصفة» ظهوره من خلال حصول المشتري عبد الله سالم بن خلبان على ابنته البكرة من الأم «ظبية» مقابل 70 ألف درهم، وتختتم فعاليات المزاد مساء اليوم من خلال اليوم الرابع والذي سيتم من خلاله استعراض 65 مطية من الفطامين.

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