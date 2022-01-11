إطلاق تحدي ليوا للدراجات الهوائية في منطقة الظفرة

المصدر: البيان

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نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية اليوم تحدي ليوا ENEC للدراجات الهوائية في منطقة الظفرة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية شريك النادي في منطقة الظفرة.

شهد السباق إقبالاً كبيراً من المشاركين على مختلف مستوياتهم الفنية والبدنية، حيث تكون السباق من مسافتين هي المتوسطة 70 كيلومتراً والطويلة 95 كيلومتراً.

وشهد السباق، الذي بدأ الصباح الباكر من أمام فندق ليوا واستمرت لنحو ثلاث ساعات، تنافساً مثيراً بين المشاركين، واللذين استمتعوا خلال السباق برؤية المناظر الصحراوية الخلابة والطرقات الجميلة في ربوع ليوا ومزارعها.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص نادي أبوظبي للدراجات الهوائية على إقامة السباقات والفعاليات المتنوعة والتي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي على خارطة الرياضة الدولية عموماً ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً، في ضوء اختيار الإمارة كمدينة صديقة للدراجات الهوائية، من قبل الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، كأول مدينة آسيوية تحوز بهذا اللقب المرموق.

وأقيمت الفعالية في أجواء آمنة ومريحة للمشاركين، حيث تشتهر أبوظبي بوجود مرافق عالمية المستوى لإقامة الفعاليات والسباقات الخاصة بالدراجات من مسارات ومضامير، بفضل الجهود الكبيرة التي أدخلتها الجهات الحكومية على البنية التحتية في الإمارة، ما جعلها مركزاً عالمياً يستقطب محترفي وهواة ركوب الدراجات.

وفي نهاية السباق، قام سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتتويج الفائزين المشاركين في السباق.

وتقدم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بالشكر إلى كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبلدية منطقة الظفرة، ومركز النقل المتكامل- أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، وفريق المتطوعين، وإدارة مهرجان ليوا، لجهودهم في إنجاح هذه الفعالية.

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