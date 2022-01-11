أزوري يتوج بلقب بطولة الفرجان الثالثة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان الرياضي

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أحرز فريق أزوري كافيه بلقب النسخة الثالثة من بطولة الفرجان الثالثة 2021 لطلبة المرحلة الثانوية، بعد فوزه على فريق المطية بنتيجة 4 - 3 بعد مباراة قمة في الإثارة والندية، والتي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برعاية الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة أمين عام المجلس التنفيذي برأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية والذي تابع المباراة الختامية بجانب خلف سالم إسماعيل بن عنبر نائب الرئيس ومدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وعدد من الشخصيات الرياضية، وعقب نهاية المباراة تم تتويج فريق أزوري بكأس البطولة والجائزة المالية البالغ قدرها 5 آلاف درهم، وتكريم فريق المطية وصيف البطولة، كما تم تكريم طارق السكتيوي مدرب «الصقور» السابق من قبل إدارة الجمعية تقديراً لجهوده السابقة في الملاعب الإماراتية.

وثمن خلف سالم بن عنبر نجاح البطولة، ذاكراً إنها حققت الأهداف المرجوة، وقال إن إدارة الجمعية حرصت على تفعيل النشاط الرياضي لطلاب المدارس وتحقيقاً للأهداف المجتمعية الرامية لاستغلال أوقات فراغ الطلاب في أنشطة رياضية في ظل الظروف الراهنة والاستثنائية بتقديم البطولة بشكل مجاني بالكامل لتخفيف الأعباء على كل طلبة المدارس، مشيراً إلى أن مباريات البطولة جرت خلال إجازة المدارس من 23 ديسمبر حتى 9 يناير الجاري على ملعب جمعية الإمارات بمشاركة 16 فريقاً من مختلف المدارس والأندية الرياضية في الدولة، سعياً من الجمعية لتقديم أنشطتها وبرامجها لكافة شرائح المجتمع وصولاً للهدف الاستراتيجي بالارتقاء بالخدمات والبرامج المقدمة لكل من على أرض دولة الإمارات.

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