الخميس.. فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة الإمارات للمصارعة الشاطئية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بعد غد الخميس موعدا لفتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة الإمارات للمصارعة الشاطئية للناشئين في الشارقة بشاطئ منطقة الخان، بالتعاون والتنسيق بين اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو ومجلس الشارقة الرياضي.

وأعلن الاتحاد في بيان له اليوم أن عملية التسجيل ستستمر إلكترونيا عبر الرابط الخاص بالبطولة على الموقع الرسمي للاتحاد، حتى تاريخ 19 يناير الجاري، فيما ستقام منافسات البطولة يوم السبت الموافق 22 يناير.

وتشترط لائحة البطولة ضرورة إبراز بطاقة الهوية عند التسجيل أو جواز السفر الأصلي عند الميزان، والذي تعقبه قرعة البطولة، ويمكن لكل ناد المشاركة بعدد 4 لاعبين في كل وزن وستكون المشاركة مفتوحة لجميع الجنسيات.

وشملت شروط البطولة فئة الناشئين مواليد 2005 و 2006، ويسمح بمشاركة مواليد 2007 بشرط رسالة من ولي الأمر والمدرب، وتحددت أوزان تلك الفئة ب تحت 50، و 60 ، و 70 ، و 80 كجم، وفوق 80 كجم، مع تطبيق كافة قواعد الاتحاد الدولي للمصارعة.

من ناحيته أشاد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بتعاون مجلس الشارقة الرياضي برئاسة سعادة عيسى هلال الحزامي مع الاتحاد، والذي يسهم في اتساع رقعة المشاركة.. موجها الشكر لكل الجهات التي تدعم مسيرة الاتحاد، والتي كانت لها أدوار مهمة في نجاح النسخة الأولى من البطولة على شاطئ الخان.. متمنيا التوفيق للجميع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز