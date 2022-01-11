الإمارات تشارك في «عربية القوس والسهم»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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مثل الدكتور سعيد الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم ، الاتحاد في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي، التي عقدت في مدينة السلمانية في العراق.

وأكد الدكتور سعيد الكعبي أن المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي شكلت فرصة لبحث سبل التعاون مع الأشقاء العرب، وبحث سبل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، التي نسعى فيها لزيادة انتشار هذه الرياضة ورفع المستويات الفنية، إلى جانب مناقشة روزنامة البطولات في الفترة المقبلة، والاطلاع على الخطوات التي يقوم بها من هم حولنا في هذه اللعبة الأولمبية، وكيفية العمل على الارتقاء بها لصناعة أبطال عرب قادرين على مقارعة أفضل اللاعبين في العالم.

وكشف الكعبي أنه تم استثمار المشاركة لعقد اجتماعات جانبية مع رؤوسا وممثلي الاتحادات العربية، سينبثق عنها خلال المرحلة المقبلة إقامة برامج مشتركة مع عدد منها، وتوحيد الجهود معاً.

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