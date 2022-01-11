تعاون مشترك بين «الرجبي» الإماراتي والعراقي

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

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يبحث قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي خلال زيارته الحالية للعراق برفقة محمد الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للعبة، نشر الرجبي وتطويرها في العراق، والتعاون بين اللجنة العراقية للعبة واتحاد الإمارات في تدريب الكوادر الفنية والتحكيمية وإقامة المعسكرات، تأتي الزيارة بدعوة من فريق هزاع رئيس اللجنة العراقية. ومن المتوقع عقد اجتماع بين الظالعي، وعدنان درجال وزير الشباب والرياضية، ورعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، وإياد بنيان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الرياضية لبحث التعاون المشترك. وأكد الظالعي أن الزيارة التاريخية ستعزز التعاون بين الرجبي العراقية، ونظرائها على المستوىين العربي والآسيوي.

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