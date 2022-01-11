«جلمودة» تفوز بكأس ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي- علي الظاهري

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شهدت المحطة الثالثة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، في ميدان المرموم منافسات ساخنة في تحدي سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، والتي تضمنت 40 شوطاً في الفترتين الصباحية والمسائية، لمسافة 5 كلم بمشاركة نحو 1900 مطية، واتجهت الأنظار في الفترة المسائية إلى أشواط الرموز الأربعة الأولى، والتي تميزت بالندية والإثارة، حيث فازت «جلمودة» بكأس سمو ولي عهد دبي في الشوط الرئيسي للقايا الأبكار المفتوح بشعار سالم سعيد منانه الكتبي، مسجلة زمناً قدره 7:20:5 دقائق. وانتزع «مضبوط» بشعار سعيد جابر عبدالله محمد بندقية اللقايا الجعدان المهجنات المفتوح في الشوط الثاني، مسجلاً زمناً قدره 7:17:8 دقائق بعد أداء رفيع المستوى.

وحازت «منهاتن» بشعار محمد العوضي يحيى المنهالي على كأس سمو ولي عهد دبي للقايا الأبكار للإنتاج، مسجلة زمناً قدره 7:18:9 دقائق، فيما حسم «شباب» آخر أشواط الرموز على بندقية اللقايا الجعدان للإنتاج، مهدياً الرموز الثمين إلى مالكه سعيد أحمد سعيد بن حلوه الكتبي، مسجلاً زمناً قدره 7:19:8 دقائق.

هجن الشيوخ

إلى ذلك، تدشن هجن أصحاب السمو الشيوخ مشوار التحدي في المهرجان اليوم، حيث سيشهد ميدان المرموم الظهور الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، من خلال مشاركتها في تحديات سن اللقايا والتي ستقام على مدار 33 شوطاً مقسمة على الفترتين الصباحية والمسائية، منها 4 أشواط للإنتاج للأبكار والجعدان في ختام المنافسات المسائية. وبالعودة إلى أبرز أشواط الفترة الصباحية لتحدي سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، اقتنصت «الظبي» لسيف سالم النايلي الشامسي ناموس الشوط الرئيسي للأبكار المحليات في أول أشواط سن اللقايا لهجن أبناء القبائل في الفترة الصباحية، مسجلة زمناً قدره قدره 7:30:6 دقائق، ونالت «العبور» لمحمد علي هزيم المسافري صدارة اللقايا الأبكار المهجنات في الشوط الثاني مسجلة زمناً قدره 7:24:7 دقائق.

وتصدر «شاهين» الشوط الثالث والمخصص للقايا الجعدان المحليات بشعار سالم محمد بالضبيعه الكتبي مسجلاً زمناً قدره 7:26:8 دقائق، بينما سيطر «مهيب» على صدارة قمة الجعدان المهجنات في الشوط الرابع، مهدياً الفوز إلى مالكه سعيد عبيد بالضبيعه الكتبي بزمن قدره 7:24:2 دقائق.

مزاد المرموم

من جانب آخر، استضافت منصة ميدان المرموم للهجن، مساء أول من أمس، فعاليات اليوم الأول من مزاد المرموم التاسع «ب» للإنتاج الشخصي «فطامين»، وعرضت من خلاله 68 مطية من أصل 271 يحتويها كتيب المزاد، الذي يستمر لأربعة أيام، تنحدر جميعها من سلالات راقية في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة.

وواصلت زمول هجن العاصفة تألقها، وشكلت حضوراً أنيقاً في أول أيام المزاد، بعد أن تضمن المزاد مجموعة من الهجن تنحدر من أجود السلالات هجن العاصفة، إضافة إلى مجموعة أخرى من الهجن المميزة التي تنحدر من سلالات مشهورة في عالم الأصايل.

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