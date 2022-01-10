" السلم للدراجات الهوائية" تكرم "إكسبو 2020 دبي" وشركاء النجاح

المصدر: وام

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وجهت اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، الشكر لشركاء النجاح الذين كان لهم بالغ الأثر في نجاح سباق "حتّا-إكسبو" الذي أقيم أمس ، بمشاركة كبيرة من 229 متنافساً من 37 جنسية قطعوا 150 كلم من منطقة حتّا وصولاً إلى "إكسبو 2020 دبي.

جاء تكريم شركاء النجاح خلال الحفل الذي أقيم في ختام السباق بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وكان في مقدمة المكرمين إدارة "إكسبو 2020 دبي"، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، تقديراً للمساهمة البارزة من هذا الملتقى الدولي وفتح أبوابه لاستقبال هذا السباق الذي يسعى لإبراز الدور المهم والاحتفال بنجاحات دولة الإمارات الرائدة التي تحققت في "إكسبو 2020 دبي"، الملتقى الأكبر من نوعه في العالم بالوقت الحالي.

كما قامت اللجنة المنظمة بتكريم باقي شركاء النجاح، وهم: القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للمرور، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة دبي للإعلام، وقنوات أبوظبي الرياضية، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي والمكتب الهندسي.

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