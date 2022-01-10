أنس العتيبة: موسم حافل بالبطولات ينتظر الاتحاد الآسيوي للملاكمة في 2022

المصدر: وام

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وجه سعادة أنس ناصر العتيبة رئيس الاتحادين الاماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومجلس أمناء جائزة "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، والقائمين على الجائزة في دورتها الحادية عشرة، عقب فوزه بفئة " الإداري المحلي "، معتبراً أن هذه الجائزة جاءت كتتويج لمسيرة سنوات عمل طويلة في الاتحادين الدولي والآسيوي للملاكمة.

وحصل العتيبة على هذه الجائزة تثمينا لفوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، وتكريماً له ولفرق العمل التي نظمت 3 بطولات قارية العام الماضي.

وأكد العتيبة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام " أن شعوره بهذا التكريم لا يوصف، وقال : " الجائزة أفضل تتويج لمسيرة إنجازات طويلة في الاتحاد الإماراتي والاتحادين الدولي والقاري، وهي ليست جائزة فردية ولكنها إنجاز جماعي لفريق عمل متكامل، في احتفالية مميزة استمتعنا بتكريمنا خلالها في إكسبو 2020 دبي " .

وأضاف : " مررنا بتحديات كثيرة بعد انتخابات الاتحاد الآسيوي للملاكمة في 2018، ثم جاءت جائحة كوفيد-19 لتؤثر بشدة على النشاط الرياضي في العالم كله، ولكننا نجحنا في تجاوز هذه المحنة وتخطينا تلك الفترة الصعبة بنجاح، واعتقد أن ما بذلناه خلال تلك الفترة تحديدا كان محل تقدير مجلس أمناء الجائزة " .

وأكد رئيس الاتحاد القاري للملاكمة أنه على ثقة بأن جائزة الإبداع الرياضي ستكون فاتحة خير للمزيد من الإنجازات في العام الجاري الذي يتوقع أن يشهد تنظيم العديد من البطولات القارية، علاوة على انتخابات الاتحاد الآسيوي للملاكمة .

وكشف العتيبة، أن عام 2022 سيكون حافلاً بالبطولات القارية التي تشهدها أجندة الاتحاد الآسيوي والتي حدث لها الكثير من التعديل والتطوير منذ توليه مهام منصبه في عام 2018، علاوة على العديد من البطولات التي استحدثت خلال فترة توليه مهام منصبه.

ولفت إلى أن أولى بطولات العام الجديد ستكون بطولة آسيا تحت 22 عام للشباب والشابات والتي ستقام في العاصمة الأوزبكية طشقند، والتي سيشارك فيها عدد كبير من المنتخبات يصل إلى 21 دولة من بينهم منتخب الإمارات، وهو رقم كبير بالنسبة للظروف التي تمر بها الرياضة بصفة عامة، علماً أن هذه البطولة كان مقرراً إقامتها في نوفمبر الماضي وتم تأجيلها لتقام في يناير من هذا العام".

ونوه إلى أن البطولة التالية هي عبارة عن 4 بطولات مجمعة للشباب والشابات والناشئين والناشئات وهي التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس المقبلين، ومن المتوقع أيضا أن يتجاوز عدد المشاركين فيها 35 دولة، مشيراً إلى أن هذه البطولة تعد النسخة الثانية من البطولة التي أقيمت للمرة الأولى في دبي العام الماضي، وحقق فيها منتخب الإمارات 7 ميداليات ملونة.

وقال : " هناك أيضا بطولات لم تحدد مواعيدها أو أماكن استضافتها حتى الآن، مثل بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة والمتوقع إقامتها في شهر يوليو المقبل ولم يتحدد بعد الدولة المستضيفة لها، نفس الأمر لبطولة الأشبال والواعدين والواعدات، والتي من مقترح إقامتها في مملكة البحرين في أغسطس المقبل، أما آخر بطولات العام فستكون بطولة " الجراند سلام " وهي بطولة النخبة للملاكمة الآسيوية التي تستضيفها الصين في ديسمبر المقبل وفق اتفاقية شراكة لإقام هذه البطولة الكبرى بالصين كل عام، حيث تتكفل الدولة المضيفة بكل تكاليف البطولة وحوافزها المالية.

وأشار العتيبة أن الاتحاد الآسيوي للملاكمة يبذل جهودا مضنية من أجل الحفاظ على روزنامة منافساته التي لا تقل عن 9 بطولات كبرى غير البطولات الإقليمية التي تقام في القارة تحت إشرافه، وفي نفس الوقت يبذل جهوداً من أجل تطوير اللعبة في بلدان القارة والاهتمام بها.

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