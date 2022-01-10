رقم جديد للدولة في الإطاحة بالمطرقة للسيدات ورقم شخصي في دفع الجلة

المصدر: وام

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نجحت اللاعبة وداد إبراهيم محمد من نادي سيدات الشارقة في تحقيق رقم جديد للدولة في منافسات الإطاحة بالمطرقة محققة مسافة قدرها 45.10 متر، لتتفوق على الرقم السابق المسجل باسمها أيضا وهو 44.60 متر، وذلك ضمن منافسات البطولة التخصصية الثانية للسيدات، التي نظمها اتحاد ألعاب القوى بناديي ضباط الشرطة والنصر بدبي.

وكانت البطولة التخصصية الثانية للسيدات التي نظمها اتحاد ألعاب القوى قد حققت نجاحاً كبيراً بمشاركة الفئات العمرية المختلفة على مستوى مختلف الفئات العمرية للسيدات، في مسابقات المسافات المتوسطة والطويلة، ومسابقات الرمي، ودفع الجلة، حيث شهدت تحقيق الرقم الجديد للدولة في الإطاحة بالمطرقة، علاوة على رقم شخصي جديد حققته نور أحمد مبارك لاعبة نادي سيدات الشارقة أيضا في دفع الجلة قدره 12.65 متر.

وتوج الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، الفائزات بالمراكز الأولى عقب ختام المنافسات بحضور ناصر عاشور الأمين العام للاتحاد، وراشد ناصر آل علي، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

وعلى صعيد أبرز النتائج حقت هارشيد كاور من نادي البطائح المركز الأول في سباق 800 متر لفئة الناشئات، وكررت نفس اللاعبة تفوقها وحصلت على المركز الأول في سباق 1500 متر، بينما حصل نادي البطائح على المركز الأول في مسابقة الجلة عن طريق لاعبته مهاتي اينان.

ونالت علياء عبدالعليم من نادي سيدات الشارقة المركز الأول في سباق 600 متر لفئة الأشبال بنات، في حين شهد سباق مسافة 1000 متر فوز اللاعبة أميرة عبدالعليم من نادي سيدات الشارقة بالمركز الأول.

وشهدت مسابقة دفع الجلة هيمنة البطائح على المركزين الأول والثاني بواسطة اللاعبتين مهرة سعيد وطيف سباسي، بينما نالت اللاعبة سجى أحمد السيد المركز الأول من نادي دبا الحصن في مسابقة الرمح، في حين حصدت اللاعبة مهرة سعيد من نادي البطائح المركز الأول في مسابقة القرص.

ونجحت لاعبات نادي سيدات الشارقة في فرض تفوقهن على معظم منافسات البطولة، وذلك بحصدهن المركزين الأول والثاني لفئة السيدات في سباق 800 متر عن طريق اللاعبتين مهرة عبدالرحيم وفاطمة علي، بينما نالت اللاعبة شلوي تيجي من نادي سيدات الشارقة أيضاً المركز الأول في سباق 1500 متر.

وشهدت مسابقة القرص فوز اللاعبة فاطمة يوسف من نادي سيدات الشارقة بالمركز الأول، كما نجحت زميلاتها وداد إبراهيم وميرة بلال من التتويج بالمركزين الأول والثاني في مسابقة المطرقة، وكذلك كان التتويج للنادي في مسابقة الرمح بواسطة اللاعبتين جواهر خليل ووداد إبراهيم، وفي مسابقة الجلة أيضا لنفس النادي بحصد المركزين الأول والثاني عن طريق فاطمة الحوسني وجواهر خليل.

وفي فئة الشابات ضمن سباق 800 متر، حصلت على المركز الأول اللاعبة ابجريد موحلبتس من نادي سيدات الشارقة، وشهد سباق 1500 متر فوز عذبة أحمد من نادي سيدات الشارقة بالمركز الأول، بينما جاءت اللاعبة نور أحمد من نادي سيدات الشارقة في المركز الأول ضمن مسابقة القرص، في حين ذهب المركزان الأول والثاني في مسابقة الرمح للاعبتي دبا الحصن أريام النقبي وماجدة أبوطالب، بينما حصدت نورا أحمد من نادي سيدات الشارقة المركز الأول في مسابقة الجلة.

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