إثارة في أقوى منافسات «فزاع للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تواصلت الإثارة في أشواط «الشيوخ» أقوى منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، وسط مستويات قوية وأرقام مميزة في مختلف الفئات.

وشهدت أشواط فئة القرموشة التي أقيمت أمس، فوز فريق «إف 3» بشوط الرمز فرخ، بالطير «6» بزمن 17.155 ثانية، ونال الفريق نفسه المركز الثاني بالطير «90» بـ 17.250 ثانية، يليه فريق الظفرة بالطير «جي 316» بزمن 17.276 ثانية.

وكسب فريق «إم 7» شوط الرمز جرناس بالطير صعايب بزمن 16.873 ثانية، يليه فريق النيف بالطير «إم 80» بزمن 17.126 ثانية، وثالثاً فريق الظفرة بالطير «جي 110» بزمن 17.272 ثانية.

وفاز فريق الظفرة بشوط الرئيسي فرخ بالطير «جي 394» بزمن 17.831 ثانية، ونال الفريق نفسه المركز الثاني بالطير «جي 28» بـ 17.898 ثانية، وثالثاً فريق «إم 7» بـ 17.912 ثانية.

وتفوق فريق «إف 3» في شوط الرئيسي جرناس، بالطير «جي 46» بزمن 18.183 ثانية، يليه الظفرة بالطير «جي 83» بـ 18.238 ثانية، وثالثاً «إف 3» بالطير «197» بـ 18.292 ثانية.

وحقق الظفرة المركز الأول في شوط النقدي فرخ، بالطير «جي 248» بزمن 18.525 ثانية، يليه النيف بالطير «جي 1» بـ 18.537 ثانية، وثالثاً «إف 3» بالطير «جي 45» بـ 18.574 ثانية.

تألق

وتألق فريق «إم 7» في فئة بيور جير، ليحصد المركز الأول في شوط فرخ الرمز، بالطير «ذهب» بزمن 17.183 ثانية، يليه فريق «إف 3 -إس» بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «بي 73» بزمن 17.223 ثانية، والطير «بي 25» بزمن 17.251 ثانية.

كما حصد «إم 7» شوط جرناس الرمز، بالطير «فرعون» بزمن 17.303 ثانية.

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