«منحاف» تظفر بكأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تواصلت فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2022 في ميدان المرموم، في يومه الثاني بمشاركة حوالي 2000 مطية، وأقيمت فيه منافسات هجن أبناء القبائل التي تنافست على رموز سن الحقاقة، حيث شهدت الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً نقدياً، وبلغت مسافة تحديات سن الحقاقة 4 كيلومترات.

وتمكنت «منحاف» لمالكها سيف سهيل نخيرة العفاري من الظفر بكأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح بالإضافة إلى جائزة نقدية 1.5 مليون درهم، بعد أن قطعت رحلتها نحو خط النهاية في توقيت وقدره 5:45:0 دقائق.

وكان شعار حمدان سعيد جابر هو صاحب الناموس الثاني بحصول «والم» على بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح وجائزة نقدية بلغت مليون درهم، وحسمه ثاني أشواط الرموز بزمن بلغ 5:44:6 دقائق.

وتألقت «قمة» المملوكة لـ مسعود محمد مسعود قطامي المري في الشوط الثالث، وأهدت مالكها كأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة البكار «إنتاج» ومليون درهم، بزمن 5:47:8 دقائق.

وأعلن شعار مسلم حمد متعب محمد العامري عن نفسه بقوة من خلال تحدي بندقية الحقاقة الجعدان «إنتاج» و800 ألف درهم، والتي تمكن «عزام» من انتزاعهما في توقيت بلغ 5:44:3 دقائق.

وقام الفائزون باستلام رموز سن الحقاقة عقب نهاية الشوط العاشر من الفترة المسائية، وذلك وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

ونجحت «سمحة» بشعار سعيد راشد سعيد بالعامري الكتبي في التألق من خلال مشاركتها في تحديات الفترة الصباحية لسن الحقاقة وتمكنت من حصد ناموس الحقاقة البكار المفتوح مسجلة توقيتاً وقدره 5:56:9 دقائق.

تحديات رموز اللقايا

ويتواصل مهرجان سمو ولي عهد دبي في ثالث أيامه، ويشهد ميدان المرموم صباح ومساء اليوم، إقامة 40 شوطاً في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل مقسمة على فترتين، وستشهد الفترة المسائية منافسة كبيرة بين الشعارات المختلفة لأبناء القبائل على رموز سن اللقايا الأربعة، وهي كأسا ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح والإنتاج، وبندقيتين للقايا الجعدان المفتوح والإنتاج.

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