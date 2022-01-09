منصور بن محمد يتوج أبطال سباق "حتّا-إكسبو" في بطولة السلم للدراجات الهوائية

المصدر: البيان

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توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في سباق "حتّا-إكسبو" ضمن النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل.

وهنّأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين متمنياً لهم مزيداً من التوفيق، وقام سموه بتتويج أصحاب المراكز الأولى، اليوم (الأحد) على مسرح اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي"، وذلك بعدما قطعوا مسافة 150 كلم من نقطة الانطلاقة في منطقة حتّا وصولاً إلى "إكسبو" وسط استقبال جماهيري وتفاعل كبير مع السباق الذي يُعتبر الأحدث من نوعه، وبلغت جوائزه مليون درهم إماراتي، تم توزيعها على أصحاب المراكز العشرين الأولى.

وفاز هاسلار هنريج من نادي شباب الأهلي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني ألكسندر بوليشين من فريق أبوظبي للدراجات، بينما كان المركز الثالث من نصيب جابر المنصوري من فريق "ووش".

وعلى صعيد الفِرَق، فاز نادي شباب الأهلي بالمركز الأول، وفريق أبوظبي للدراجات الهوائية بالمركز الثاني، و"ووش" بالمركز الثالث.

شهد مراسم التتويج سعادة عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من مسؤولي الدوائر والمؤسسات الحكومية وممثلو الجهات الراعية ووسائل الإعلام.

وحظي السباق الذي كان مخصصاً لدراجي النخبة الرجال، بمشاركة كبيرة تصل إلى 229 متسابقاً من 37 جنسية، ضمن 21 فريقاً، تشمل: ياسي، الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، نادي شباب الأهلي، الوثبة، بي أر إي رايد، ووش، المنتخب السعودي، منتخب الكويت، منتخب سلطنة عمان، شرطة دبي، ربدان، تريك إم 7، العين للدراجين، أبوظبي للدراجات الهوائية، تريك الإمارات، تورك، سايكل هب، سايكل زون بايك، نادي النصر، سلام بايك، بالإضافة للمشاركين بشكل فردي.

وتقدّم سعادة عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على تفضله بتتويج الفائزين في سباق "حتّا-إكسبو"، ما يعكس دعم القيادة الرشيدة للرياضة عموماً بما في ذلك رياضة الدراجات الهوائية وبطولة السلم للدراجات الهوائية تحديداً، التي تواصل التطور بفضل الدعم والرعاية والمتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حتى أصبحت واحدة من أكبر وأهم بطولات الدراجات على أجندة الفعاليات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

واعتبر الفلاسي أن اختيار هذا المسار الذي بدأ من منطقة حتًا وصولاً إلى "إكسبو 2020 دبي"، جاء مواكباً لمناسبة مهمة هي عيد الاتحاد الخمسين، والاحتفال بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة وإنجازات على كافة الأصعدة، منوهاً بمشاركة دراجين من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة المتسابقين من مختلف الجنسيات ليجسد السباق في مضمونه التفاعل الإيجابي بين كافة الشعوب المشاركة في "إكسبو".

ومن المقرر أن تتواصل النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، بسباق اليوبيل الذهبي يوم 18 يناير الجاري، ومن ثم سباق عام الخمسين للهواة من الإماراتيات يوم 26 من الشهر نفسه، يليه سباق عام الخمسين الصحراوي للإماراتيين والمقيمين في الدولة من الرجال يوم 3 فبراير المقبل، ثم سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيين الرجال يوم 13 فبراير المقبل، على أن يكون الختام بسباق السلم النخبة سيدات يوم 14 من ذات الشهر.

هينرنج: الرياح رفعت درجة التحدي

أعرب هاسلار هينرنج دراج شباب الأهلي عن سعاته بالفوز بالسباق وقال:" كان السباق صعباً للغاية بل كان استثنائياً منذ البداية حيث كانت المنافسة على أشدها طوال الوقت رغم وجود الرياح الشديدة التي جعلت من الوصول للنهائي لم يكن سهلاً بالنسبة لي خاصة لاختلاف درجات الحرارة هنا عن أوروبا التي حضرت إلى دبي للتو من سباق فيها، وهو ما كان بمثابة تحد كبير لي".

وأضاف: "بدت العضلات في حالة إنهاك في المسافة الأخيرة وكان لابد أن أكمل للوصول إلى خط النهاية وكان الصراع محموماً للغاية، ولم أكن أريد معرفة من يطاردني في السباق حتى أحافظ على تركيزي للوصول إلى خط النهاية وشرف كبير أن أفوز بسباق حتّا-إكسبو والوصول إلى منطقة هذا الحدث العالمي الكبير".

بوليشين: سباق فريد من نوعه

وقال ألكسندر بوليشين من فريق أبوظبي صاحب المركز الثاني في الترتيب العام للسباق: "ربما أكون سعيدا لأنني حصلت على أحد المراكز الثلاثة الأولى وجاء ترتيبي في المركز الثاني، ولكني أشعر بخيبة أمل لعدم فوزي بالسباق رغم أننا لم أتدرب لفترة طويلة وهو ما أثر بالسلب على أدائي في السباق، لكنه بالمجمل سباق فريد من نوعه وتجربة رائعة."

وأضاف: "كان السباق صعباً على جميع المشاركين بسبب سرعة الرياح التي أثرت بشكل عام على الأداء وكنت في المقدمة فترة طويلة، وعندما نظرت للخلف لحدث تغيير في المقدمة وبسبب سرعة الريح كان من الصعب سد الفجوة مع المتصدر للسباق".

المنصوري: المركز الثالث حافز للأفضل

من ناحيته، قال جابر المنصوري دراج فريق ووش صاحب المركز الثالث: "رغم وجود منافسة قوية من خلال وجود عدد كبير من الدراجين المحترفين، نفذنا الخطة التي رسمناها ونحن راضون عما قدمناه في السباق مقارنة بالأسماء الموجودة والسباق كان تحدياً كبيراً من بدايته ولم يكن فيه مجال لالتقاط الأنفاس".

وأضاف: "مشاركة دراجين بهذه الكفاءة يرفع من مستوانا وهذه ليست أول مشاركة مع المحترفين وبالتدرج بدأنا في المنافسة معهم على المراكز الأولى وفي هذا السباق حصلت على المركز الثالث وسيكون هدفي في السباق المقبل الفوز بالمركز الأول".

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