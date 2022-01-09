الخطيب : جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي حافز لتحقيق المزيد من الإنجازات

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ألقى محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي المصري كلمة الفائزين في الدورة 11لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضي، مؤكدا خلالها على دور الجائزة في تحفيز الرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات .

وقال الخطيب: " اليوم أتشرف أن أكون بينكم ... وفى هذا المكان الرائع أكسبو (حيث تتواصل العقول لصنع المستقبل) لتسلم هذه الجائزة المرموقة، ومعي نخبة من مختلف دول العالم، ستكون الجائزة حافزا لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، وقد سعدت أن أكون متحدثا بالإنابة عنهم، الجوائز والبطولات والميداليات تعطي للرياضيين الدافع للمزيد من التألق والتطور والإنجاز، وحين تحمل الجائزة اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإنها ستكون أكبر وأروع، لأن قيمتها ومكانتها تأتي من مكانة صاحبها واسمها، شكرا لكم على إطلاق هذه الجائزة الكبيرة التي تهدف لتطوير الرياضة في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وشكرا على هذا التقدير والتكريم، وأتمنى أن تتواصل رحلة الابداع والتألق الرياضي العربي في جميع الميادين".

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