انطلاق حفل تكريم الفائزين بـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»

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انطلق في إكسبو 2020 دبي حفل تكريم الفائزين بـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في جميع مجالات العمل الرياضي للدورة الحادية عشرة من الجائزة وهي إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وهنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» الفائزين في الدورة الحادية عشرة من الجائزة، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والذين يجتمعون في «إكسبو 2020 دبي»، اليوم، من الدولة والمنطقة العربية والعالم، لتكريمهم بدرع الجائزة الأكبر من نوعها، من حيث قيمة جوائزها، وتنوع فئاتها مع كونها الأولى من نوعها في مجال الإبداع الرياضي.

انطلق حفل تكريم المبدعين الرياضيين الفائزين في الدورة الحادية عشرة من الجائزة، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «خالص التهنئة لكل الفائزين في هذه الدورة من الجائزة، نقدر لهم جميعاً مجهوداتهم، التي أسهموا بها في دفع مسيرة التطوير الرياضي قدماً كل في مجاله، سواء في دولة الإمارات أو حول العالم. دبي ستظل دائماً الراعية للإبداع في شتى صوره وأشكاله، انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة بقيمته في تحقيق نوعية حياة أفضل لا سيما في مجال الرياضة، التي توليها كذلك كل الرعاية والاهتمام. كل الأمنيات الطيبة للفائزين بمزيد من التميز والنجاح في مسيرتهم الرياضية».

وأضاف سمو ولي عهد دبي: «احتفاء دبي بالمبدعين في المجال الرياضي هدفه تأكيد مكانتهم كقدوة يحتذى بها، وسفراء لنشر ثقافة الإبداع حول العالم، فالإبداع ركيزة أساسية لتقدُّم الأمم والشعوب وأحد المقومات الأساسية لصنع المستقبل، ومن المشجع أن نرى أن التحديات التي واجهها العالم خلال العامين الماضيين لم تثن المبدعين عن مواصلة مسيرتهم ورسالتهم، بل كانت حافزاً لهم على مزيد من الإبداع، وهو أمر يستحق كل الحفاوة والتقدير».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي على «تويتر»: نهنئ الفائزين في الدورة الحادية عشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إنجازاتهم تسهم في دفع مسيرة تطور القطاع الرياضي في دولة الإمارات والعالم، وكل التوفيق بمزيد من التميّز في مسيرتهم، دبي ستظل راعية الإبداع والمبدعين، ووجهة لأصحاب الإنجازات في كل المجالات.

تضم قائمة المكرّمين في الدورة الحادية عشرة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»؛ إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، من المبدعين في جميع مجالات العمل الرياضي، 28 جائزة للفائزين بها محلياً وعربياً وعالمياً، وهم:

1- الشخصية الرياضية العالمية

عمران خان رئيس الوزراء في جمهورية باكستان، وذلك تقديراً لجهوده في وضع باكستان بين أقوى منتخبات العالم في رياضة الكريكت، وقيادته منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم للكريكت عام 1992 بعد التغلب في النهائي على منتخب إنجلترا، كما واصل من خلال نجوميته كرمز وطني رياضي، ثم سياسي بارز، ورئيس لمجلس الوزراء، في إلهام الشباب وتعزيز مكانة الرياضة عموماً والكريكت خصوصاً وتمكين المجتمع الباكستاني من خلال الرياضة، حيث أصبح نصف سكان باكستان البالغ عددهم 221 مليون نسمة مشجعين للكريكت، كما أصبح لدى باكستان 42 ألف لاعب كريكت مسجل رسمياً، كما أطلق في عام 2019 مبادرة بقيمة 639 مليون دولار لتعليم الشباب وتقديم منح دراسية لهم، ومن بينها منح دراسية للموهوبين رياضياً في 106 جامعات، وأعلن في يونيو 2021 عن مبادرة لتشييد أكثر من 4000 ملعب كريكت بمعدل ملعب لكل حي في باكستان.

2- الشخصية الرياضية العربية

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، كونه نجح منذ رئاسته اللجنة الأولمبية القطرية في عام 2015 في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية العالمية، وفي مقدمتها تحقيق الرياضيين القطريين خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 أفضل إنجازات في تاريخهم الأولمبي بلغت ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية، كما ترأس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد في الدوحة عام 2015 وساهم في استضافة قطر للعديد من الفعاليات الرياضية الدولية على مستوى جميع الرياضات، وكذلك تطوير رياضة الفروسية وتحقيق الخيول القطرية إنجازات عالمية، كما ساهم في فوز بلاده بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية المقررة سنة 2030 لتكون المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر هذه الدورة بعد عام 2006.

3 - الإداري المحلي

أنس ناصر العتيبة وذلك لفوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة.

4 - الحكم المحلي

أحمد محمد الحمادي، وذلك لكونه أول عربي يتم اختياره رئيساً للحكام في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال لأصحاب الهمم ومشاركته للمرة السابعة على التوالي في التحكيم بدورات الألعاب البارالمبية.

5- المدرب المحلي

• عبد العزيز العنبري، وذلك لفوزه كمدرب بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم في موسم 2018 /‏‏‏‏‏‏ 2019 لأول مرة في تاريخ نادي الشارقة منذ انطلاق دوري المحترفين، وكذلك فوزه بكأس سوبر الخليج العربي عام 2019، ونجاح نادي الشارقة تحت قيادته ولأول مرة في تاريخه في التأهل مرتين على التوالي إلى دوري أبطال آسيا للمجموعات، وحصوله على لقب أفضل مدرب في الدوري موسم 2018 - 2019.

• عبد الحميد إبراهيم الحوسني، كونه عميد المدربين في كرة السلة في دولة الإمارات، وقد حقق 58 لقباً حتى الآن في مسيرته، ما بين محلية وخليجية وعربية وقارية، كما أنه توج عام 2001 بلقب أفضل مدرب في آسيا، وهو أول مدرب إماراتي ينجح في قيادة أحد فرق الدولة إلى بلوغ منصات التتويج بالقارة، كما تولى القيادة الفنية للمنتخبات الوطنية في دولة الإمارات ومملكة البحرين.

6- الفريق المحلي

منتخب الإمارات للقدرة والتحمل، وذلك لفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب والناشئين لسباقات القدرة والتحمل لمسافة 120 كم بإيطاليا.

7- المؤسسة المحلية

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك للنجاح والتميز في تنظيم بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 للمرة الخامسة على التوالي.

8- الرياضي العربي

منحت هذه الجائزة لأربعة أبطال تألقوا في أولمبياد طوكيو هم:

• فريال أشرف عبد العزيز (مصر) لحصولها على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 وهي الميدالية الذهبية الأولمبية الأولى للعرب في رياضة الكاراتيه.

• أحمد أيوب حفناوي (تونس) لحصوله على الميدالية الذهبية في السباحة بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وهي الميدالية العربية الأولمبية الأولى في رياضة السباحة في مسابقة 400 متر.

• سفيان البقالي (المغرب) لحصوله على الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، ليصبح أول رياضي عربي يفوز بذهبية أولمبية في سباق 3000 متر موانع.

• طارق علي حامدي (السعودية) لحصوله على الميدالية الفضية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

الإداري العربي

• آية محمود مدني (مصر) لكونها أول عربية وأفريقية تنتخب كرئيس لجنة اللاعبين وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

الحكم العربي

الزيتوني مطيوط (المغرب) لكونه أول حكم دولي في الكاراتيه يحكم (4) نهائيات في أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى حصوله على أفضل حكم قاري أفريقي في الكاراتيه ووسام التميز العربي في التحكيم 2021.

9- المؤسسة العالمية /‏‏‏‏‏‏ الاتحاد الدولي الصيفي

الاتحاد الدولي لكرة اليد (مقره سويسرا)، وذلك للنجاح والتميز في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر في ظل التداعيات العالمية للجائحة، من خلال اتباع نهج مبتكر لتطوير وتنفيذ بروتوكولات الوقاية من فيروس (كوفيد 19) لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين، حيث تم تنفيذ مبادرة شارك بها أكثر من 5000 مشارك «الفقاعة الطبية»، والتي تم تنفيذها بنجاح عزز ثقة المجتمع الدولي بعودة البطولات، ونال إشادة اللجنة الأولمبية الدولية لنموذج التنظيم والإجراءات الاحترازية المتبعة خلال البطولة.

10- الفئات التقديرية (تضم فئتين)

أ- رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي

تأهل للفوز بهذه الفئة 6 رياضيين ورياضيات ناشئين تم التصويت عليهم وسيتم الكشف عن الفائز اليوم، والمرشحون هم:

• محمد سعيد العامري، وذلك لحصوله على المركز الأول 3 مرات في البطولة الدولية للقدرة والتحمل – سلوفاكيا 2019 والترتيب الرابع على مستوى التصنيف العالمي للفرسان فئة الكبار.

• سيف جاسم المنصوري، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للأشبال تحت 16 سنة في رومانيا للعام 2019 والميدالية الفضية في بطولة العالم للجوجيتسو فئة الناشئين- 2019.

• اليازية طارق عبد السلام، وذلك لحصولها على الميدالية الفضية في البطولة الدولية للجمباز التي أقيمت في المجر.

• رحمة المرشدي، وذلك لحصولها على الميدالية الفضية في بطولة آسيا للشباب والناشئين بالملاكمة التي أقيمت في الإمارات.

• سلوى المنصوري، وذلك لحصولها على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 سنة في ماليزيا.

• يوسف المطروشى، وذلك لحصوله على 4 ميداليات ذهبية في البطولة الخليجية للسباحة التي أقيمت في الكويت وقطر بالإضافة إلى مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية - طوكيو 2020، وكذلك تحقيقه إنجازاً تاريخياً، حيث أصبح أول إماراتي يكسر حاجز 50 ثانية في سباق سباحة 100 متر.

ب- رياضي حقق إنجازاً في ظروف وتحديات صعبة (فئة أصحاب الهمم):

منحت الجائزة لكل من:

• وليد كتيله (تونس) لحصوله على ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في سباق 100 و800 متر كراسي متحركة وتحطيم الرقم القياسي البارالمبي.

• جرّاح نصّار (العراق) لحصوله على الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في ظل تحديات وظروف صعبة.

رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى:

معن عبد المعين أسعد (سوريا) لتحقيق إنجاز في ظل ظروف وتحديات كبيرة، وهو الحصول على الميدالية البرونزية في مسابقة رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

11- رياضي محلي متميز

زايد عبد الناصر الكثيري (الإمارات)، وذلك لتميزه وتحقيقه 3 ميداليات ذهبية في بطولات عالمية في الجيوجيتسو في عام 2019.

12- المنتخب العربي

المنتخب الجزائري لكرة القدم لفوزه بكأس الأمم الأفريقية سنة 2019 بمصر ومواصلة التألق من خلال تحطيم الرقم الأفريقي للمباريات من دون هزيمة وحصوله على جائزة أفضل منتخب أفريقي، وكذلك لعدم خسارته في 33 مباراة على التوالي.

13- المؤسسة العربية

النادي الأهلي للرياضة البدنية - مصر (المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي – التمويل الذاتي)، وذلك باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لجوانب عدة من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي، كما كانت المبادرة من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة (كوفيد 19) والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي، كما أن عوائد المبادرة المالية، والبشرية والمعرفية سوف تستمر إلى سنوات مقبلة عدة.

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