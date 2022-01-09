حمدان بن محمد: إنجازات المبدعين تطور القطاع الرياضي في الإمارات والعالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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هنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» الفائزين في الدورة الحادية عشرة من الجائزة، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والذين يجتمعون في «إكسبو 2020 دبي»، اليوم، من الدولة والمنطقة العربية والعالم، لتكريمهم بدرع الجائزة الأكبر من نوعها، من حيث قيمة جوائزها، وتنوع فئاتها مع كونها الأولى من نوعها في مجال الإبداع الرياضي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «خالص التهنئة لكل الفائزين في هذه الدورة من الجائزة، نقدر لهم جميعاً مجهوداتهم، التي أسهموا بها في دفع مسيرة التطوير الرياضي قدماً كل في مجاله، سواء في دولة الإمارات أو حول العالم. دبي ستظل دائماً الراعية للإبداع في شتى صوره وأشكاله، انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة بقيمته في تحقيق نوعية حياة أفضل لا سيما في مجال الرياضة، التي توليها كذلك كل الرعاية والاهتمام. كل الأمنيات الطيبة للفائزين بمزيد من التميز والنجاح في مسيرتهم الرياضية».

وأضاف سمو ولي عهد دبي: «احتفاء دبي بالمبدعين في المجال الرياضي هدفه تأكيد مكانتهم كقدوة يحتذى بها، وسفراء لنشر ثقافة الإبداع حول العالم، فالإبداع ركيزة أساسية لتقدُّم الأمم والشعوب وأحد المقومات الأساسية لصنع المستقبل، ومن المشجع أن نرى أن التحديات التي واجهها العالم خلال العامين الماضيين لم تثن المبدعين عن مواصلة مسيرتهم ورسالتهم، بل كانت حافزاً لهم على مزيد من الإبداع، وهو أمر يستحق كل الحفاوة والتقدير».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي على «تويتر»: نهنئ الفائزين في الدورة الحادية عشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إنجازاتهم تسهم في دفع مسيرة تطور القطاع الرياضي في دولة الإمارات والعالم، وكل التوفيق بمزيد من التميّز في مسيرتهم، دبي ستظل راعية الإبداع والمبدعين، ووجهة لأصحاب الإنجازات في كل المجالات.

تكريم

وتنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، ومنذ انطلاقها في العام 2009، تكريم أصحاب الإسهامات المبدعة رياضياً سواء على مستوى الأفراد من لاعبين ومدربين وحُكّام وإداريين من دولة الإمارات والعالم العربي، وكذلك تكريم الفرق الإماراتية والعربية والمؤسسات الرياضية الإماراتية والعربية والعالمية، لتحقيق التطور المنشود للقطاع الرياضي بتحفيز جميع المعنيين به سواء داخل الدولة أو من مختلف أنحاء العالم على مواصلة اتباع نهج التميز.

ويتزامن تكريم الفائزين في الدورة الحادية عشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي مع اجتماع وفود 192 دولة في «إكسبو 2020 دبي»، لمشاركة أبرز الإنجازات في مختلف المجالات، يجمعهم هدف واحد هو صُنع المستقبل، كما يأتي الحفل في أعقاب الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، واليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات.

نخبة

ويُقام حفل تكريم الفائزين في الدورة الـ11 للجائزة في مركز المؤتمرات والمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، بحضور لفيف من الشخصيات الرياضية المرموقة المحلية والدولية، ونخبة من المبدعين الفائزين في الفئات الفردية والجماعية والمؤسسية، ومن بينهم أهم أبطال العرب، الذين تألقوا في دورتي الألعاب الأولمبية، والبارالمبية في طوكيو.

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