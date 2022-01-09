مطر الطاير: الجائزة تواصل نشر ثقافة الإبداع الرياضي بأفكار مبتكرة ومبادرات نوعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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رفع معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي الجائزة، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الجائزة، على التوجيهات السديدة والرعاية الكبيرة التي مكّنت الجائزة من أن تصبح أهم وأكبر جائزة رياضية وأن تؤدي دورها الرائد في تحفيز جهود التطوير للقطاع الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

وقال معاليه: بتوجيهات ودعم سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة حققنا في دوراتها الإحدى عشرة إنجازات كبيرة على صعيد تطوير العمل الرياضي والارتقاء بالأداء والنتائج من مستوى الإنجاز إلى مستوى الإبداع.

وأضاف: لم نكتفِ بانتظار تحقيق الرياضيين والفرق والمؤسسات إنجازاتهم ثم تكريمهم في الحفل، بل عملنا على نشر مفاهيم الإبداع في العمل الرياضي من خلال العديد من المبادرات ومن بينها اختيار محور للتنافس المؤسسي لكل دورة، الأمر الذي يحفز المؤسسات الرياضية المحلية والعربية والدولية على تكثيف جهودها في ذلك المجال، سواء كان دعم رياضة المرأة أو تعزيز الحوكمة في العمل الرياضي أو جهود تمكين المجتمعات من خلال الرياضة، وغيرها الكثير من المبادرات التي تدعم جهود تطوير القطاع الرياضي.

وختم معالي رئيس مجلس أمناء الجائزة قائلاً: راعينا في هذه الدورة تغيير موعد تنظيم دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو من 2020 إلى 2021، فقمنا بتمديد مواعيد الترشح من أجل إتاحة الفرصة للأبطال العرب لتحقيق الفوز في الأولمبياد والفوز في الجائزة أيضاً، كما حرصنا على توجيه الرسائل من الجائزة إلى الرياضيين قبل انطلاقة الدورتين لتحفيزهم على التألق والعمل على الوصول إلى منصة التكريم في الدورة الحالية.

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