نادال وماكسيم في نهائي «ملبورن»

المصدر: سيدني - د ب أ

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بلغ نجم التنس الإسباني رافاييل نادال نهائي بطولة ملبورن بفوزه على الفنلندي إميل روسوفوري، أمس، في المربع الذهبي. ويلتقي اليوم مع الأمريكي ماكسيم كريسي في النهائي.

وأصبح نادال على بعد خطوة واحدة من حصد اللقب الـ89 في مسيرته ببطولات فئة الفردي.

وتغلب نادال على روسوفوري بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 /‏‏4 و7 /‏‏5.

ولم يحرز نادال أي لقب في أستراليا منذ عام 2009 حينما توج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بالفوز في النهائي على السويسري روجيه فيدرر.

وأحرز نادال لقباً واحداً على الأقل في كل موسم منذ عام 2004، ويتطلع النجم الإسباني لمواصلة النهج ذاته في 2022.

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