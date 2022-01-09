1380 مطية في انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي - علي الظاهري

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دشنت منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، في المرموم، وشهدت ضربة البداية مشاركة قوية من 1380 مطية على مدار 30 شوطاً مفتوحاً خصصت للأبكار والجعدان لمسافة 4 كيلومترات.

وتختتم اليوم تحديات سن الحقايق، من خلال 35 شوطاً بواقع 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و15 شوطاً في الفترة المسائية وسط منافسة كبيرة بين الشعارات المختلفة لأبناء القبائل على رموز سن الحقايق الأربعة، وهي كأسا سمو ولي عهد دبي للحقايق البكار المفتوح والإنتاج، وبندقيتان للحقايق الجعدان المفتوح والإنتاج فضلاً عن جوائز نقدية قيمة للفائزين.

ونالت صدارة أول أشواط المهرجان، في اليوم الأول «الظبي» لعلي العليلي في شوط الأبكار بزمن 5:53:08 دقائق، وحلق بناموس شوط الجعدان «ممتاز» لسعيد عبيد الكتبي مسجلاً 5:58:08 دقائق، وحققت المركز الأول في الشوط الثالث للأبكار، «محذاف» لراشد الهاجري في زمن 5.57.07 دقائق، وانتزع صدارة الشوط الرابع للجعدان، «حبشان» لمحسن الفلاحي في زمن 5.52.02 دقائق، وحلقت «دمعة» بصدارة الشوط الخامس لمحمد محمد خيلة مسجلة 5.54.03 دقائق، وحلق «شاهين» بصدارة الشوط السادس لراشد الهاشمي مسجلاً 5.56.03 دقائق.

وفازت بالمركز الأول في الشوط السابع «شقراء» لراشد عبدالله الكتبي مسجلة 5.57.05 دقائق، وتصدر «شاهين» لسعيد راشد العمري، الشوط الثامن في زمن 5.55.03 دقائق، وحققت «محنة» لسعيد عبدالله صدارة الشوط التاسع، وظفر «حكيم» لجمعة سعيد الزرعي بالمركز الأول في الشوط العاشر، ونالت «نوف» لسلطان الكتبي صدارة الشوط 11 بينما زف «مبشر» الناموس والصدارة في الشوط 12 لمالكه عمر الخيلي مسجلاً أفضل توقيت وقدره 5.49.01 دقائق.

وتوهجت «لظى» لخلفان سالم حمدان المنصوري في صدارة الشوط 13 وتصدر «نسناس» لحمد حميد الدرعي الشوط 14، و«العين» بشعار أحمد الخيلي الشوط 15، و«دريم أوف دريمز» لسعيد الكتبي الشوط 16، وخطفت «العزرة» لخلف راشد الشامسي صدارة الشوط 17، وتألقت «الشايبة» بشعار محمد المنهالي، متصدرة الشوط 18 وفاز «نايف» لعامر الوهيبي بالشوط 19، و«مودة» لعلي خاطر الشامسي، بالشوط 20، و«مغادر» لمحسن الفلاحي بالشوط 21، و«مطرة» لعبدالله الغفلي، بالشوط 22، و«أشقر» لسالم الدرعي بالشوط 23، و«الواصلة» لسعيد الفلاحي بالشوط 24، و«مناور» لمحمد الكتبي بالشوط 25، و«آرام» لعلي خاطر الشامسي بالشوط 26، و«سياف» لسالم الكتبي بالشوط 27، و«شواهين» لعلي حمد المشيقري بالشوط 28، و«دوكس» لأحمد المنهالي بالشوط 29، و«مردفة» لحمد الدرعي بالشوط 30.

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