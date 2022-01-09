تعديل لائحة تسجيل اللاعبين بـ «عربية السلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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ترأس اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمقر اتحاد السلة في دبي بين اللجنة المنظمة لبطولة المنتخبات العربية الرابعة والعشرين التي تستضيفها الإمارات من 8 إلى 16 فبراير المقبل والأمانة العامة للاتحاد العربي، حيث تم تعديل لائحة تسجيل اللاعبين، كما شدد المجتمعون على الإجراءات الاحترازية المكثفة لمواجهة جائحة كورونا حفاظاً على سلامة المشاركين.

وتقرر إجراء تعديل على لائحة تسجيل اللاعبين باعتماد 14 لاعباً لكل منتخب بدلاً من 12، على أن تستفيد المنتخبات من إشراك اللاعبين الإضافيين في حال ظهور نتيجة إيجابية في الفحوصات لأي لاعب أساسي، كما يحق للمنتخب طلب التأجيل في حال زاد عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا على 7 لاعبين، كما تقرر توزيع المنتخبات على مجموعتين بحيث تقام مباريات الدور التمهيدي من 8 إلى 12 فبراير بنظام الدوري من دور واحد وصعود أربعة فرق من كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي سيقام يوم 14 فبراير بعد يوم الراحة، يلتقي خلاله أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وأول الثانية مع رابع الأولى وثاني الأولى مع ثالث الثانية وثاني الثانية مع ثالث الأولى وتتأهل الفرق الفائزة إلى نصف النهائي المقرر 15 فبراير على أن تختتم البطولة في اليوم التالي لتحديد المراكز الأربعة الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخبات المشاركة هي: الإمارات ولبنان والأردن وسوريا وقطر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا والصومال.

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وفي سياق آخر عرض العميد عبد الله شلبي أمين عام الاتحاد العربي تقريراً شاملاً عن النجاحات والإنجازات التي تحققت في عهد مجلس الإدارة الحالي منذ تسلم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئاسة الاتحاد عام 2015، متضمناً الجهود الكبيرة التي بذلها القرقاوي في دعم مسيرة الاتحاد خلال الفترة المذكورة، وفي المقابل أشاد رئيس الاتحاد العربي بجهود الأمانة العامة سواء من حيث تنفيذ البرامج والبطولات في مواعيدها والسعي لدى الاتحادات الأعضاء على تسديد الاشتراكات المطلوبة بهدف إنجاح المسابقات، كذلك تم الاطلاع على مجلة الاتحاد العربي التي تم إعدادها، وسردت تاريخ مجالس إدارات الاتحاد العربي منذ تشكيله لأول مرة عام 1956 ورؤساء الاتحاد ونتائج البطولات، وتناول المجتمعون التحضيرات القائمة بخصوص عقد اجتماع مجلس الإدارة مباشرة بعد انتهاء البطولة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لأربع سنوات مقبلة، حيث ستعرض على الجمعية اللائحة المحدثة للاتحاد والتي كانت محل إشادة من قبل اتحاد اللجان الأولمبية العربية.

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