226 دراجاً يتنافسون على لقب سباق «حتا-إكسبو» اليوم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يتنافس اليوم 226 دراجاً من 37 جنسية و21 فريقاً على لقب سباق «حتا-إكسبو» الذي يقام ضمن النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل.

ويمتد السباق الذي يعتبر الأول من نوعه ضمن النسخة السادسة للبطولة، لمسافة 160 كلم وينطلق من مدينة حتّا وصولاً إلى «إكسبو 2020 دبي»، وسيكون مخصصاً لدراجي النخبة الرجال بمشاركة 21 فريقاً منها 4 منتخبات خليجية وأبرز أندية الإمارات، ما يجعل المنافسة قوية ومفتوحة وسط مستويات قوية لأفضل الدراجين المشاركين في هذا السباق المميز.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، أن إضافة هذا السباق إلى روزنامة الموسم الرياضي الحالي للبطولة، جاء انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من منطقة حتّا، مركزاً مهماً في قلب النهضة الشاملة التي نعاصرها في دولة الإمارات، وهي التي احتضنت احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، بشكل مميز للغاية، وقال: حرصنا أن يكون الربط في مسار السباق مع «إكسبو 2020 دبي»، حيث ملتقى العالم وقصة نجاح يشهدها الجميع في دبي في أكبر تجمع من نوعه للبشرية على وجه الأرض، بما يجعلنا نتطلع أن يكون الختام في قلب هذا المعرض الدولي الأضخم من نوعه. ‏

وتضم قائمة الفرق المشاركة، ياسي، الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، الوثبة، بي ار أي رايد، ‏فريق ووش، تريك أم 7، ‏بالإضافة إلى فريق شباب الأهلي دبي، شرطة دبي، المنتخب السعودي، ربدان، منتخب سلطنة عمان، العين، ‏نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، منتخب البحرين، تريك الإمارات، ‏ تورك للدراجات، سايكل هب، منتخب الكويت، سايكل زون بايك شوب، نادي النصر، وفريق سلام بايك شوب بريميرو.

اكتمال الترتيبات وأنجزت اللجنة المنظمة، كل الترتيبات لهذا السباق الخاص الذي يقام خارج منطقة سيح السلم في محمية المرموم التي تحتضن سباقات بطولة السلم للدراجات الهوائية، حيث تم اختيار المسار بدقة وسط ترتيبات لتأمين سلامة جميع المشاركين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية على مدار المسافة التي تصل بين المنطقتين.

وأكدت اللجنة المنظمة حرصها على تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة المشاركين، من خلال إلزامية فحوصات فيروس كورونا، واعتماد القائمة النهائية من نخبة المتسابقين الرجال، بما من شأنه أن يرفع ذلك من مستوى التحدي في السباق المقبل، ويجعله سباقاً يضم دراجين من جنسيات متنوعة بما يعكس رسالة «إكسبو» الذي يجمع العالم تحت سقف واحد.

يذكر أن النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، ستتواصل بسباق اليوبيل الذهبي يوم 18 يناير، ثم سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيات يوم 26 من الشهر نفسه، يليه سباق عام الخمسين الصحراوي للإماراتيين والمقيمين في الدولة من الرجال يوم 3 فبراير المقبل، ثم سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيين الرجال يوم 13 فبراير المقبل، على أن يكون الختام بسباق السلم النخبة سيدات يوم 14 من الشهر نفسه.

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