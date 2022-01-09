البطولة التخصصية الثانية لألعاب القوى للسيدات اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تنطلق في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، البطولة التخصصية الثانية لألعاب القوى للسيدات، والتي ينظمها اتحاد ألعاب القوى ضمن أجندة مسابقاته للموسم الرياضي الحالي، وذلك على مضمار نادي ضباط شرطة دبي، وميدان نادي النصر.

وتتضمن البطولة، سباقات الجري للمسافات المتوسطة والطويلة، ومسابقات الرمي، وتتنافس فيها فئات السيدات والشابات والناشئات والأشبال بنات.

ويتضمن برنامج البطولة في المضمار، مسابقات 600 متر عدو للأشبال بنات، و800 متر جري للشابات والسيدات، و1000 متر جري للأشبال بنات، علاوة على 1500 متر للناشئات، ثم الشابات، وتختتم منافسات المضمار بمسابقة 1500 متر للسيدات.

بينما تقام في ميدان نادي النصر، مسابقات دفع الجلة، ورمي القرص، ورمي الرمح، وتقام مسابقة دفع الجلة للشابات والسيدات في نادي ضباط شرطة دبي.

ووجهت أحلام حسن الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة النسائية، الشكر والتقدير إلى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وإلى نادي ضباط شرطة دبي، على الجهود المستمرة، والتعاون البناء والإيجابي في دعم نجاح البرامج التنافسية لاتحاد ألعاب القوى باستضافة المسابقات المختلفة ابتداءً من البطولة التخصصية الأولى لمسابقات العدو والمشي والوثب.

وعبّرت عن تقديرها لنادي النصر على التعاون الإيجابي لاستضافة الفعاليات.

ورداً على سؤال بشأن الترتيبات الخاصة بالبطولة، قالت أحلام الحوسني: «هناك تنسيق جيد على كل الصعد وجميع اللجان في حالة تأهب لانطلاق ضربة البداية ظهر اليوم على غرار الفترة الماضية التي شهدت حالة ممتازة من الترتيب لدعم بطولات الاتحاد، خصوصاً أنها تمثل فرصة مهمة لظهور المواهب والخامات الجيدة بما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية المختلفة».

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