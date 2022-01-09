نخبة الأبطال يشاركون في أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة كل من تايرل هاتون، حامل اللقب، مع نخبة من الأبطال السابقين بمن فيهم تومي فليتوود، وشين لوري، ولي ويستوود في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف، في الفعالية الأولى من سلسلة رولكس ضمن جولة موانئ دبي العالمية للغولف 2022، التي تنطلق من 20 إلى 23 يناير الجاري في جزيرة ياس بأبوظبي.

ويلتقي النجوم الأربعة، في ملعب ياس لينكس بأبوظبي، مع مجموعة بارزة من فريق بطولة كأس رايدر؛ فكتور هوفلاند، وإيان بولتر، وبيرند فايسبيرغر، وبادريغ هارينغتون، قائد الفريق في دورة عام 2020.

وأكد نجما بطولة الماسترز للغولف آدم سكوت وداني ويليت انضمامهما إلى البطولة، مع هينريك ستينسن، حامل لقب البطولة المفتوحة عام 2016 والذي يطمح في إضافة انتصار جديد في بطولات ديزرت في أبوظبي إلى سجله الحافل.

وأصبح هاتون ثاني لاعب غولف يحصد أربعة ألقاب في بطولات سلسلة رولكس بعد أدائه المذهل في أبوظبي العام الماضي بفوزه على روري ماكلروي، حامل أربعة ألقاب في بطولات الغولف الكبرى، ضمن مباراة انتهت بفارق أربع ضربات متتالية.

مواجهة

ويدافع هاتون المصنف 22 عالمياً عن لقب «الصقر المجنح» الفريد في ملعب ياس لينكس بأبوظبي أمام نظيره الأيرلندي الشمالي ماكلروي الذي يبدأ موسم عام 2022؛ كما يواجه الأمريكي كولين موريكاوا، الفائز مؤخراً بلقب جولة موانئ دبي العالمية للغولف والفائز بالبطولة الكبرى مرتين، والذي يسجل مشاركته الأولى في بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي»، بعد مشاركتهما بعدة فعاليات متتالية في الإمارات.

وتعليقاً على المشاركة، قال هاتون، المشارك لمرتين في بطولة كأس رايدر: «أحرزتُ لقباً بالغ الأهمية في أبوظبي خلال يناير الماضي، وأفخر بأنه لقبي السادس الذي أحققه أمام نخبة من أبرز الأبطال، حيث شكل الافتتاحية الأمثل لموسم 2021. وأتشوق للدفاع عن لقبي في أسبوع مميز مع مجموعة من الأبطال، في ملعب ياس لينكس بأبوظبي، الوجهة الجديدة عالمية المستوى».

ومن جانبه يقول لوري، الفائز ببطولتين: «أرغب دوماً بافتتاح مشاركتي في الموسم ببطولة أبوظبي»إتش إس بي سي«للغولف، وأعتقد أن ياس لينكس وجهة رائعة تليق باستضافة البطولات رفيعة المستوى».

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