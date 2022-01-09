تنافس مرتقب بأولى جولات «الشراعية 60 قدماً» في شواطئ دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تشهد شواطئ دبي ظهر اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق أولى جولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021-2022.

وتدخل سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً عامها الثلاثين مع استهلال السنة الميلادية الجديدة 2022 حيث كانت شواطئ دبي ومياه الخليج العربي شاهدة على انطلاقتها الأولى عام 1993 عندما نظم النادي أول سباق لهذه الفئة تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- في السباق الثالث من حدث القفال.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لإقامة التظاهرة الكبيرة بداية من الساعة الواحدة من بعد الظهر بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية حيث تقرر أن تكون الانطلاقة من عمق مياه الخليج باتجاه خط النهاية عند شواطئ جميرا.

حرص

وقال محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حريص دائماً على إنجاح كافة الفعاليات لذلك جاء اختيار مكان الانطلاقة والموعد بناءً على المعطيات الخاصة بظروف وحالة البحر ودراسة كافة الأمور التي تخص ذلك في ظل تقلبات الطقس في الأيام الماضية مؤكداً أن حالة البحر اليوم ستكون مناسبة حسب تقارير الأرصاد والنشرة البحرية التي أكدت أن الرياح اليوم في الخليج العربي ستكون شمالية غربية – جنوبية شرقية تتفاوت سرعاتها في الأوقات المختلفة من 07-14 عقدة فيما يكون ارتفاع الموج من 2-3 أقدام.

وأشاد محمد عبدالله حارب بالتعاون الكبير الذي يجده نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من الملاك والنواخذة والبحارة في إنجاح كافة الفعاليات البحرية التراثية والذي ظهر في أكثر من مناسبة الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام والسعي إلى المحافظة على الموروث.

كما وجه المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل «قيادة السرب الرابع» والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومراسي «بي أند أو» ودبي هاربر -دي مارين دبي على التعاون الكبير والمستمر وتسهيل المهام لفرق العمل من إنجاح كافة الفعاليات.

هذا ويشهد السباق اليوم مشاركة ما يصل إلى 60 سفينة سوف ترفع أشرعتها البيضاء في مياه الخليج العربي الزرقاء بداية من الساعة الواحدة ظهراً لتسجل ملحمة جديدة في سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً والتي تحتفل اليوم بإطفاء الشمعة 30 منذ التأسيس عام 1993.

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