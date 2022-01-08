«سبينس دبي 92» للدراجات ينضم إلى «جران فوندو» العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن منظمو سباق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية 2022، الذي يقام بالتعاون والشراكة مع مجلس دبي الرياضي، عن انضمام السباق رسمياً إلى روزنامة منافسات موسم هذا العام من بطولة «جران فوندو» العالمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للدراجات وتنطلق منافسات السباق بمسافته البالغة 92 كيلومتراً من مدينة دبي الرياضية يوم 19 فبراير.

وبانضمام السباق إلى روزنامة البطولة العالمية الرسمية لموسم 2022 والمكونة من 28 سباقاً، تتأهل نسبة 20% من الدراجين المشاركين في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية 2022 إلى نهائي بطولة جران فوندو العالمية التي تستضيفها إيطاليا خلال شهر سبتمبر من هذا العام.

وكانت بطولة جران فوندو العالمية انطلقت لأول مرة في عام 2011، تحت اسم الطواف العالمي للدراجات الهوائية، وتهدف إلى تعزيز مستويات المشاركة في منافسات الدراجات الهوائية على صعيد المحترفين والهواة على حد سواء ودعم الرياضة على مستوى القواعد عالمياً.

وعن تلك الخطوة قال ستيوارت هاويسون، مدير السباق: يعد تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية من أكثر فعاليات الرياضة جماهيرية في المنطقة، ويشهد حضور نخبة من أفضل الدراجين الدوليين، ونحن فخورون بانضمام السباق إلى روزنامة بطولة جران فوندو العالمية لهذا الموسم، والذي يتيح لرياضيي الدراجات الهوائية في دولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة فرصة المنافسة بأعلى المستويات، ونتطلع لتأهل الدراجين المشاركين في السباق لمنافسات نهائي بطولة جران فوندو العالمية في شهر سبتمبر.



تعاون



ويقام تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية بالتعاون بين كل من سبينس دبي وإذاعة دبي 92 ومجلس دبي الرياضي، وهو واحد من أبرز الفعاليات الرياضية في الشرق الأوسط والتي تستقطب آلاف الدراجين من جميع أنحاء العالم. واحتفل السباق في 2020 بمرور 11 عاماً على انطلاقه بمشاركة كاملة في كل من الجولات التحضيرية والسباق الرئيسي.

وتحرص الجهة المنظمة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في جميع الجولات التحضيرية والسباق الرئيسي لضمان سلامة الجمهور وحماية الجميع من فيروس كورونا، وستتم مشاركة المزيد من التفاصيل بشكل فردي مع كل مشارك قبيل الفعالية.

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