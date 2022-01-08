مهرجان ولي عهد دبي للهجن ينطلق اليوم

المصدر: دبي - وام

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وانطلاقاً من حرص سموهما الدائم على إحياء التراث الشعبي الأصيل وغرسه في نفوس الأجيال القادمة يشهد ميدان المرموم لسباقات الهجن ظهر اليوم افتتاح مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2022، والذي يستمر حتى 19 الجاري.

وأعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن البرنامج الكامل للمهرجان الذي سيشهد مشاركة واسعة لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل من دول الخليج العربي، وسيقام المهرجان على مدار 321 شوطاً بواقع 205 أشواط لهجن أبناء القبائل، 116 شوطاً لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وتتنافس هجن أبناء القبائل من خلال المهرجان على عشرين رمزاً، ويتخلل المهرجان إقامة مزاد المرموم التاسع (ب) للإنتاج الشخصي (فطامين).

ويأتي توزيع أشواط المهرجان بواقع 65 شوطاً في سن الحقاقة بالنسبة لهجن أبناء القبائل، و33 شوطاً في سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و40 شوطاً لأبناء القبائل، أما في سن الإيذاع فسيقام 29 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و36 لأبناء القبائل، وسيكون هناك 27 شوطاً في سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و32 لأبناء القبائل، وبالمقابل سيشهد سن الحول والزمول إقامة 59 شوطاً، بواقع 27 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و32 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

وسيقام خلال المهرجان 83 شوطاً للإنتاج منها أربعة أشواط لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا و79 شوطاً لإنتاج مؤسسات هجن أبناء القبائل في كل الأعمار.

تزامن

وأكد علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن أن من حسن الطالع أن يتزامن مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي مع إطلالة العام الخمسين «اليوبيل الذهبي» لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلك الذكرى الخالدة والمناسبة العظيمة لتزهو بإشراقات مضيئة ومستقبل زاهر لمسيرتنا الظافرة، مشيراً إلى أن هذا المهرجان من ضمن مبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وحرصه على دعم هذا الموروث الشعبي والنهوض به إلى الأمام.

وأشار علي بن سرود إلى اكتمال جميع الترتيبات لاستقبال المهرجان، داعياً جميع المشاركين في السباقات من الملاك والأفراد والعمال إلى ضرورة التقيد بالضوابط الاحترازية مثل التباعد وارتداء الكمامات، مما سيسهم في إنجاح المهرجان.

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