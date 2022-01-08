حلبة مرسى ياس تستضيف «مونستر إنيرجي الإمارات للدريفت»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تنطلق اليوم حلبة مرسى ياس منافسات الجولة الثانية من بطولة مونستر إنيرجي الإمارات للدريفت، بمشاركة ما يزيد على 50 سائقاً من أكثر من 10 دول يتنافسون على اللقب عبر أربع جولات، وأقيمت أمس تجارب اختبار المسار ومعايرة السيارات، وتتضمن المنافسات جولات خروج المغلوب للمحترفين، فيما توفر منصة للسائقين الهواة للمشاركة جنباً إلى جنب مع المحترفين في فئة برو-آم، والتي أضيفت للمرة الأولى في موسم 2021 - 2022 لمساعدة السائقين الناشئين على تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم ضمن منطقة هندسة المركبات في حلبة مرسى ياس.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة سائقي الدريفت في المنطقة، ومن ضمنهم أحمد دهام الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ونور داود أول سائقة دريفت محترفة في المنطقة، بالإضافة إلى الشيخ سلطان القاسمي، والشيخ خليفة سلطان آل نهيان في المواجهات المزدوجة التي تقام اليوم.

وتتواصل منافسات البطولة على مدار ثلاث جولات تستضيفها حلبة مرسى ياس وتقام الجولة التالية 12 فبراير، وتختتم المنافسات بتتويج البطل مع نهاية منافسات الجولة الختامية 19 مارس المقبل.

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