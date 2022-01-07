20 نادياً بــ «عربية الريشة الطائرة» في بتونس

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

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اعتمد الاتحاد العربي للكرة الطائرة مشاركة 20 نادياً من 12 دولة ببطولة الأندية العربية الـ 40 في تونس، خلال الفترة من 15 - 27 فبراير المقبل وهي الترجي، مستقبل المرسى «تونس»، الكويت، كاظمة «الكويت»، خيبل، الشعلة «اليمن»، الأهلي طرابلس، السويحلي «ليبيا»، السيب، الكامل والوافي «سلطنة عمان»، الريان، الأهلي «قطر»، سنجل، خدمات جباليا «فلسطين»، غاز الجنوب، البيشمركة «العراق»، داركليب «البحرين»، الترجي «السعودية»، شباب الحسين «الأردن»، الأولمبي الميلي الكتامي «الجزائر».



تجرى مراسم سحب قرعة البطولة 23 الجاري في مقر الاتحاد العربي بالبحرين.





أعرب الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة عن سعادته بمشاركة عدد كبير من الأندية في البطولة باعتبارها إحدى أهم أقوى البطولات العربية، التي ينظمها الاتحاد، وتحظى بمتابعة جماهيرية، وعبر عن ثقته بقدرة الجامعة التونسية للكرة الطائرة على تنظيم واحدة من أفضل البطولات، في ظل ما تتمتع به تونس من بنية تحتية ومنشآت رياضية سواء على مستوى الصالات الرئيسية أو صالات التدريب والفنادق والقاعدة الجماهيرية.

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