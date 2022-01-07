«المهام الخاصة» و «الموارد البشرية» بطلا «التجديف الثابت»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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فاز فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول بمسابقة التجديف الثابت رجال، والتي أقيمت في صالة بيك فتنس في حديقة أم الإمارات بأبوظبي ضمن المنافسة على درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي، وجاء قطاع الأمن الجنائي ثانياً، يليه قطاع الموارد البشرية وفي مسابقة السيدات حقق قطاع الموارد البشرية المركز الأول وجاء قطاع شؤون الأمن والمنافذ ثانياً، وقطاع المهام الخاصة ثالثاً.



وكرم الفرق الفائزة، العميد سعيد محمد الكعبي نائب مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد خميس راشد الكعبي مدير إدارة الأدلة الجنائية بقطاع شؤون الأمن والمنافذ بالبطولة التي شاركت فيها 8 فرق يمثلون القطاعات الشرطية.



وعلى المستوى الفردي للرجال أحرز النقيب سلطان الشحي من قطاع المهام الخاصة المركز الأول، وجاء الملازم أول علي المنهالي من قطاع المهام الخاصة ثانياً، والمساعد أول سيف العرياني من قطاع المهام الخاصة ثالثاً.



وعلى مستوى فردي السيدات أحرزت كريمة بنت محمد من قطاع الموارد البشرية المركز الأول تليها منيرة صالح من قطاع شؤون القيادة ثم ميلينا مينش من قطاع الموارد البشرية

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