قضية ديوكوفيتش في أستراليا تثير أزمة صحيّة ودبلوماسية ورياضية

المصدر: أ ف ب

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تحولت قضية نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى ملحمة رياضية وصحية عقب منع أستراليا المصنف أول عالمياً دخول أراضيها وعزمها على ترحيله، قبل أن تعود السلطات عن قرارها بالترحيل الفوري ليبقى في مركز احتجاز المسافرين.

وكان ديوكوفيتش (34 عاماً) الذي تحوم الشكوك حول تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا من عدمه، وصل إلى مطار ملبورن أمس الأربعاء بعد حصوله على إعفاء طبي تمهيداً لمشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام والتي يحمل لقبها تسع مرات.

ولكن في مواجهة طعن قانوني من النجم الصربي، قال المحامي كريستوفر تران إن أستراليا لا تخطط لترحيله قبل الجلسة النهائية للمحكمة والمقرر عقدها يوم الاثنين.

وتقدم اللاعب الصربي الخميس بطلب استئناف قرار السلطات الأسترالية بإلغاء تأشيرته وطرده من البلاد، في حلقة جديدة تحولت إلى أزمة دبلوماسية.

العدالة والحقيقة

وقال مصدر قضائي إن قاضي ملبورن أنتوني كيلي كان من المقرر أن ينظر الخميس الساعة 4:00 مساء (05:00 بتوقيت غرينيتش) بطلب الصربي المحتجز من قبل خدمات الهجرة في ملبورن منذ وصوله مساء أمس الأربعاء بنية المشاركة في البطولة الاسترالية التي تنطلق في 17 يناير الحالي، في سعيه للقب عاشر والـ 21 الكبير في مسيرته.

وأعلن ديوكوفيتش توجهه إلى ملبورن على حسابه على إنستغرام الثلاثاء عقب حصوله على إعفاء طبي، رغم معارضته التطعيم الإلزامي ولم يعرف ما اذا كان حصل على اللقاح من عدمه.

وأثارت رحلة ديوكوفيتش أزمة بين صربيا واستراليا، حيث اتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش البلد المضيف بـ "إساءة معاملة البطل".

وقال فوتشيتش على إنستغرام إنه تحدث مع ديوكوفيتش عبر الهاتف وأعلمه أن "صربيا بأكملها معه وأن سلطات البلاد تتخذ جميع الإجراءات من أجل إنهاء إساءة معاملة أفضل لاعب كرة مضرب في العالم في أقرب وقت ممكن".

وتابع "تماشيًا مع جميع معايير القانون العام الدولي، ستناضل صربيا من أجل نوفاك ديوكوفيتش والعدالة والحقيقة".

وأضاف "ما هو غير عادل الهجوم السياسي (ضد ديوكوفيتش) التي يشارك فيها الجميع بدءا من رئيس وزراء استراليا زاعما بان القوانين تسري على الجميع".

في المقابل، شدد سردان والد ديوكوفيتش امام متظاهرين مؤيدين لابنه في بلغراد بأنه يطالب "بمساندة (ابنه) وليس اللجوء الى العنف".

وأضاف "لقد قام بتلبية جميع الشروط الضرورية من اجل الدخول والمشاركة في البطولة وكان سيفوز بها حتما لأنه افضل لاعب كرة مضرب في العالم".

وأضاف "المسيح صُلب وخضع للكثير من الأمور لكنه صمد ولا يزال حيا بيننا. نوفاك صُلب ايضا بالطريقة ذاتها، لكنه سيصمد أيضا لأنه افضل رياضي وشخص في العالم".

ورفع المتظاهرون في بلغراد لافتات منددة كتب على إحداها "انهم يخافون من الأفضل، اوقفوا فاشية كورونا".

كذلك تظاهر أنصار ديوكوفيتش في شوارع ملبورن، وقال الصربي -الأسترالي سانيا البالغ 35 عاماً، إنه يتحرق شوقاً لرؤيته يلعب في ملبورن، وأضاف "لقد مر بحرب أهلية لكي يلعب كرة المضرب. لم يفعل أي شيء يضر بالعالم"، فيما اعتصمت الجالية الصربية أمام فندق في ملبورن قيل أن ديوكوفيتش ينزل فيه للمطالبة بـ "تحرير نوفاك".

من محكمة إلى أخرى

واحتدمت قضية ديوكوفيتش عقب إلغاء تأشيرة دخوله الى أستراليا رغم وصوله الى المطار، حيث قالت شرطة الحدود في بيان إن أستراليا ألغت تأشيرة دخول النجم الصربي الخميس لتعذر تلبيته متطلبات الدخول الصارمة.

وأضافت "للوافدين غير المواطنين الذين لا يحملون تأشيرة سارية عند الدخول أو الذين ألغيت تأشيراتهم سيتم احتجازهم وإبعادهم من أستراليا".

في المقابل، قالت وزيرة الرياضة في ولاية فيكتوريا بالإنابة، جالا بولفورد أمس الأربعاء إن ولايتها رفضت طلبًا للمساعدة وأن الموافقة على التأشيرات مسألة تخص الحكومة الفدرالية.

وكتبت بولفورد في تغريدة "طلبت الحكومة الفدرالية ما إذا كنا سندعم طلب تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش لدخول أستراليا".

وتابعت "لن نقدم دعمًا فرديًا لطلب التأشيرة لنوفاك ديوكوفيتش للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب لعام 2022".

وقالت صحيفة "ذي ايدج" في ملبورن إن قوات الحدود الفدرالية اتصلت بحكومة فيكتوريا عندما أدركت أن فريق ديوكوفيتش قد طلب "النوع الخطأ من التأشيرة".

معاملة مميزة

ووسط احتجاج واسع النطاق على المعاملة المميزة التي حصل عليها ديوكوفيتش، قال رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون "القواعد هي قواعد وليس هناك حالات خاصة".

كذلك، أثار الإعفاء الطبي الممنوح لديوكوفيتش ردود فعل غاضبة حيث طالبه رئيس الاتحاد المحلي للعبة كريغ تايلي بالكشف عن أسباب هذا الإعفاء رغم أنه لم يفصح على الإطلاق ما إذا كان تلقى لقاحا مضادا لفيروس "كوفيد-19" من عدمه.

وقال تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة أيضاً في تصريحات للصحافيين الأربعاء "سيكون من المفيد بالتأكيد أن يشرح نوفاك الظروف التي تقدم بموجبها للحصول على إعفاء" للمشاركة في البطولة.

وأضاف: "أشجعه على التحدث حول هذا الأمر ... لقد مررنا بوقت عصيب جدا خلال العامين الماضيين، وسأكون ممتنًا لبعض الإجابات على ذلك".

من ناحيته، قال ستيفن بارنيس نائب رئيس الجمعية الطبية الأسترالية السابق إن الإعفاء وجه "رسالة مروعة" إلى الأشخاص الذين يحاولون وقف الانتشار المتفشي لـ "كوفيد-19".

وارتفعت أعداد الإصابات في استراليا في الفترة الأخيرة، لتسجل أكثر من 60.000 حالة في الـ 24 ساعة الماضية، بعد أن كانت خالية من حالات "كوفيد" طوال الفترات السابقة.

وضمن السياق ذاته، تعاطف الإسباني رافايل نادل مع منافسه اللدود والذي يتعادل معه ومع السويسري روجيه فيدرر بعدد ألقاب الغراند سلام (20 لكل منهم)، مشدداً في الوقت ذاته على انه يتوجب على ديوكوفيتش تحمل تبعات عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأصيب نادال بالفيروس الشهر الماضي وقال إنه يؤمن بشدة بالتطعيم لوقف جائحة "كثير من الناس يموتون بسببها".

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