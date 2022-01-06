شباب الأهلي يطلب التأجيل لغياب 15 لاعباً.. واتحاد اليد يرفض

المصدر: دبي - فايز بجبوج وإيهاب زهدي

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أثارت مباراة شباب الأهلي والشارقة، ضمن مباريات المجموعة الثانية في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الجمعة، جدلاً كبيراً.

أصدر نادي شباب الأهلي، بياناً حول رفض اتحاد اللعب، طلب تأجيل المباراة، وجاء في البيان: «يؤسفنا في نادي شباب الأهلي، عدم موافقة اتحاد اليد على تأجيل المباراة، رغم إرسال خطاب للاتحاد، موضحاً مسبباته في طلب التأجيل، وأهمها غياب 15 لاعباً، ومنهم 6 لاعبين انضموا مؤخراً لمنتخبنا بالبطولة الآسيوية، وإصابة عدد 9 لاعبين بفيروس «كورونا»، ومنهم 6 مواطنين، واللاعب المحترف، واللاعبون المقيمون في فئتي الرجال والشباب، بجانب مساعد المدرب، واختصاصي العلاج الطبيعي، وحارس المرمى، ووجود الحارسين الأساسيين مع المنتخب، بالإضافة لإصابة اللاعب أحمد إسماعيل، ووفقاً لكل المعطيات، لا يوجد فريق نشارك به في المباراة، ومع ذلك، لم تتم مراعاة كل هذه الأسباب، بالإصرار على إقامة المباراة في موعدها.

وتابع البيان: «نادي شباب الأهلي، ودائماً، يرفد المنتخبات في كافة الألعاب، لرفعة اسم دولتنا عالياً، كما يحافظ على الإجراءات الاحترازية، وكنا نأمل أن ينظر الاتحاد لطلبنا، أسوة بالاتحادات الأخرى، في طلب التأجيل، خصوصاً أن البطولة تحمل اسماً غالياً علينا، ونحمل لقبها.

وفي المقابل، جاء رد اتحاد اليد قاطعاً، برفض التأكيد، وأكد داوود المليح عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، أن مباراة شباب الأهلي والشارقة، ستقام بموعدها ومكانها المخصص بصالة نادي الشارقة، وقال: نطبق اللوائح على الجميع، وهي تسمح بوجود 4 لاعبين، وحارس مرمى، لإقامة أي مباراة، كما أنه يمكن أن يشارك مع الفريق الأول 8 لاعبين من فئة الناشئين، إلى جانب مشاركة مفتوحة من لاعبي الشباب.

وأضاف: سيوجد الحكام مع المراقب، وسيتم الإجراء القانوني المتبع في حال (تأخر أو عدم اكتمال نصاب أي فريق أو غيابه كلياً) عن المباراة، ويخسر الفريق الغائب بنتيجة 0 - 10.

يأتي هذا الجدل، في وقت يتطلع شباب الأهلي لبلوغ الدور النهائي للبطولة، وكان الشارقة حجز مقعده مبكراً في الدور النهائي، بفوزه في الجولتين السابقتين، على الوصل 32/26، ومليحة 26/22، ولن تؤثر نتيجة مباراته بعقر داره أمام شباب الأهلي على موقعه في المربع الذهبي، وفي مباراة ثانية، يتطلع فريق مليحة لبطاقة التأهل في مباراته مع الوصل.

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