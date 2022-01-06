الرئيس الصربي يتهم أستراليا بـ "إساءة معاملة" ديوكوفيتش

المصدر: أ ف ب

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اتهم رئيس صربيا أمس الأربعاء أستراليا بـ "إساءة معاملة" نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً، حيث رفض مسؤولون في حكومة ولاية فيكتوريا دعم طلب تأشيرة دخول قدمها النجم الصربي عند وصوله إلى ملبورن بهدف مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب.

وقال الرئيس ألكسندر فوتشيتش على إنستغرام إنه تحدث مع ديوكوفيتش عبر الهاتف وأعلمه أن "صربيا بأكملها معه وأن سلطات البلاد تتخذ جميع الإجراءات من أجل إنهاء إساءة معاملة أفضل لاعب كرة مضرب في العالم في أقرب وقت ممكن".

وتابع "تماشيًا مع جميع معايير القانون العام الدولي، ستناضل صربيا من أجل نوفاك ديوكوفيتش والعدالة والحقيقة".

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