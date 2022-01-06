الأكاديمية الأولمبية تختتم محور «القيادة الرياضية»

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

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اختتمت الأكاديمية الأولمبية الوطنية أول من أمس محور «القيادة الرياضية» ضمن أعمال برنامج المدير التنفيذي للاتحادات الرياضية الذي تنظمه ضمن أجندتها السنوية، بمشاركة العديد من منتسبي الجهات المختلفة.

واستمر المشاركون في استعراض ذلك المحور على مدار 3 أيام متتالية بحضور محمد بن درويش مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية بالوكالة.

وكرمت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، كل الحضور، وذلك على هامش مشاركتهم المثمرة ضمن برنامج المدير التنفيذي للاتحادات الرياضية.

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