«الألعاب الرياضية للشركات» تعود بـ 18 مسابقة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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تعود دورة الألعاب الرياضية للشركات أكبر من أي وقت مضى مع التحضيرات لإطلاق النسخة الجديدة يومي 15 و16 يناير، وتنظمها شركة كوربوريت سبورتس بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة كبيرة من موظفي مختلف الشركات المحلية والإقليمية والعالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ، يتنافسون في 18 لعبة.

وسيتم إقامة مؤتمر صحافي يوم الأربعاء المقبل في مقر مجلس دبي الرياضي للكشف عن تفاصيل الحدث، وذلك وسط زيادة كبيرة في عدد الألعاب الرياضية التي سيتم تنظيمها في 3 مواقع ، وذلك في المدرسة السويسرية الدولية ، ودبي موتور سيتي لمنافسات الكارتينغ، وخور دبي.

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