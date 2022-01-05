عبد الله الشرقي يثمن نجاحات «القوة البدنية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أشاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بما حققته بعثة منتخب الإمارات من إنجازات تحققت في العام 2021 في بناء الأجسام والقوة البدنية.

وأكد رئيس الاتحاد أن هذه الإنجازات تترجم الجهود التي تبذل لمواصلة تطوير اللعبة على المستويين الإماراتي والدولي، وأنها عكست قيمة ممارسة الرياضة كأسلوب للحياة.

مؤكداً أن نجاح لاعبي القوة البدنية بتحقيق إنجازات دولية مهمة تعتبر إضافة قوية لما حققه لاعبو بناء الأجسام في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا في وقت سابق والعديد من البطولات الدولية التي نظمت في الدولة وخارجها إضافة إلى لاعبي الفيزيك الذين حافظوا على النقلة النوعية في الأداء والفوز بالميداليات، داعياً أسرة رياضتي بناء الأجسام والقوة البدنية، إلى المزيد من العمل الجاد لمزيد من الفوز بالميداليات والحفاظ عليها لأهميتها، وموجهاً بضرورة دعم الجيل الحالي من اللاعبين الشباب في كل المنتخبات ليشكلوا نواة لمستقبل اللعبة.

جاء ذلك خلال تواجد الشيخ عبد الله بن سيف بن حمد الشرقي بمقر الاتحاد بدبي وبحضور الأمين العام محمد عبد الرحيم المري وفيصل الغيص الزعابي عضو الاتحاد ومدرب المنتخب خالد الحاي والسكرتير الفني للاتحاد عبد المجيد يزبك وأعضاء البعثة، ووجود منتخب الإمارات للقوة البدنية الذي شارك في بطولة آسيا للقوة البدنية، التي أقيمت أخيراً بالتعاون بين الاتحادين الآسيوي والتركي، وتمكن لاعبو الإمارات من الفوز بثماني ميداليات، هم: فيصل الزعابي، ومحمد الحميدي وراشد لوتاه وعلى المازمي، ومايد رضا، وعمر الحيلي، ومنصور المرزوقي، وعبد الله المازمي.

قال رئيس بعثة المنتخب والأمين العام للاتحاد محمد عبد الرحيم المري، إن فوز لاعبي المنتخب بهذا العدد من الميداليات في البطولة القارية ووسط مشاركة لاعبين أقوياء من 18 دولة في آسيا يعكس النقلة النوعية الواضحة للقوة البدنية التي تشهدها الإمارات، وكشف المري أنه على هامش البطولة تم بحث استضافة إحدى البطولات القوية في الموسم الجديد، سيتم الإعلان عنها في وقتها، وأشاد بنجاح مدرب المنتخب خالد الحاي بنسبه شهادة التدريب والتحكيم الدولية والجهود التي بذلها جميع أعضاء المنتخب خلال مشاركتهم في البطولة.

الشرقي خلال استقبال بعثة الإمارات

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