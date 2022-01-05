معسكر ناجح لمنتخب الدراجات في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

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أنهى منتخب الدراجات للكبار معسكره التدريبي، الذي أقيم في الفجيرة لمدة أسبوعين، استعداداً للمشاركات المقبلة، ومنها دورة الألعاب الخليجية بالكويت في مايو المقبل، إضافة إلى طواف الشارقة الدولي والبطولة الآسيوية وعدد من البطولات التي سيشارك فيها نجوم منتخبنا.

وحرص رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، على التواصل بصفة مستمرة مع نجوم المنتخب في معسكرهم، وحثهم على بذل مزيد من المجهود استعداداً للمشاركات المقبلة، كما توجه لهم بالشكر على الاستمرار بالحماس والقوة نفسها في التدريبات رغم تأجيل دورة الألعاب الخليجية.

من جانب آخر أكد كابتن منتخب الدراجات يوسف ميرزا، في ختام المعسكر سعادته وأعضاء المنتخب بنجاح المعسكر الذي أقيم في أجواء رائعة بالفجيرة، حيث يستعد المنتخب للمشاركات الدولية المقبلة.

وتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة منصور بوعصيبة، على الاهتمام بإقامة المعسكر المغلق الذي استنهض طاقات اللاعبين وجعلهم جاهزين لتحقيق إنجازات بالبطولات.

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