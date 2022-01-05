"باقة الزهور الخالدة" في انتظار المتوّجين بأولمبياد بكين الشتوية

المصدر: البيان

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تم مؤخراً الكشف عن طقم الأكسسوارات، الذي سيستعمل أثناء مراسم توزيع جوائز أولمبياد بكين الشتوية 2022 والأولمبياد البرالمبية.

وتوجد ضمن هذا الطقم، "باقة الزهور الخالدة"، والتي تم صنعها يدويًا من على طراز شانغهاي في حياكة الصوف.

فإلى جانب شكلها اللائق الجميل، تستجيب هذه الباقة أيضًا للمفاهيم الأولمبية في التوفير والاستدامة، وتترجم معاني الدفء والسلام، ويمكنها أن تحافظ على شكلها ونضارة ألوانها لمدة طويلة.

وسيتم تقديم هذه الباقات جنبا إلى مع الميداليات الأولمبية للرياضيين المتوجين في أولمبياد بكين الشتوية 2022 ودورة الألعاب البارالمبية.

وصنعت هذه الباقات من الصوف المحبوك، وتتكون من 6 أنواع من الأزهار الجميلة، بما في ذلك الورد، والورد الصيني والزنبق الوادي والكوبية والغار والزيتون، وترمز إلى الصداقة والمثابرة والسعادة والوحدة والنصر والسلام على التوالي وغيرها من المعاني. وتمت إضافة غصن كوزموس أزرق للباقات التي ستوزع في دورة الألعاب البارالمبية، بما يرمز إلى القوة، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وتم صنع جميع هذه الباقات يدويا، وبارتفاع يبلغ 34 سم. ويستغر الحرفي 5 ساعات على الأقل لحياكة وردة واحدة من الباقة، ويستغرق اتمام الباقة بأكملها ما يصل إلى 35 ساعة.

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