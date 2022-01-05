تأجيل البطولة العربية للرجبي 10 أيام

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

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قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرجبي تأجيل البطولة العربية السابعة للرجال والثانية للسيدات بتونس من 15 فبراير المقبل إلى يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرجبي أمس عن طريق تقنية الفيديو برئاسة قيس عبد الله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي بمشاركة أعضاء اللجنة وتم مناقشة العديد من الموضوعات ومن أهمها تأجيل البطولة العربية السابعة للرجال والثانية للسيدات لسباعيات الرجبي، مع العمل بقرار الجمعية العمومية الخامسة التي أقيمت في ديسمبر 2020 بشأن السماح بأحقية كل دولة بمشاركة 4 لاعبين عرب من المقيمين على أرضها مع منتخبها، بشرط أن تكون إقامتهم بالدولة المعنية لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

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