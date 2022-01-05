«الشراعية 60 قدماً» تحتفل بعامها الثلاثين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الأحد المقبل سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021 - 2022.

وتصل سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً مع دخول سنة 2022 عامها الثلاثين محتفلة باليوبيل اللؤلؤي ومسجلة تاريخاً مميزاً لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي أسس هذه الفئة عام 1993 تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه-.

وكان مقرراً أن يقام سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً نهاية شهر نوفمبر الماضي، وتأجل حينها بسبب الأحوال الجوية ليتم إعادة جدولته من جديد مع بداية السنة الميلادية الجديدة يوم الأحد المقبل. وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق الكبير والمرتقب منذ البارحة حيث يتم التأكيد من قبل الراغبين على المشاركة على التسجيل السابق فيما يستمر التسجيل يومياً عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بقسم السباقات وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم بعد غد موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة السفن المشاركة.

وحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على إخطار الملاك والنواخذة بموعد السباق المرتقب يوم الأحد كما قام النادي بإرسال كافة اللوائح والشروط «المحدثة» إلى جميع النواخذة والملاك عبر الروابط الإلكترونية وعن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي من مراجعتها والإطلاع عليها قبل المشاركة في السباق المرتقب.

وقال محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن النادي باشر التجهيزات لإنجاح الحدث مبكراً قبل نهاية عام 2021 حيث شرع في الإعداد والتجهيز للحدث الكبير بالتعاون والشراكة مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية الداعمة.

ووجه محمد عبدالله حارب الشكر والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل «قيادة السرب الرابع» والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي للإعلام «قنوات دبي الرياضية» ومؤسسة أبوظبي للإعلام «قناة ياس» ومراسي «بي أند أو» ومجموعة نخيل البحرية ودبي هاربر -دي مارين دبي على التعاون الكبير والمستمر وتسهيل المهام لفرق العمل.

وأكد المدير التنفيذي أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يتابع كافة التفاصيل المتعلقة بحالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة في الأيام.

ومن المقرر أن ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2021 - 2022 ثلاثة سباقات في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الأول يوم الأحد المقبل، والثاني سيتم تحديده قريباً، بينما سيكون مسك الختام مع سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي خلال شهر مايو المقبل.

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