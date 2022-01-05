فاهم القاسمي: ثقة القيادة تدفع غولف الإمارات إلى مزيد من الإنجازات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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وجه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة تجديد الثقة به وتوليه رئاسة اتحاد اللعبة لدورة انتخابية جديدة حتى 2024، مؤكداً أن الثقة الممنوحة من قبل الهيئة العامة للرياضة برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تدفع اتحاد الغولف إلى بذل المزيد من الجهد ومضاعفة العمل من أجل تحقيق الإنجازات في كافة المحافل الرياضية الدولية.

وقال: «نأمل أن تتزامن هذه الدورة مع طموحات وتوجهات دولة الإمارات التي تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين، والتطلع إلى خمسين عاماً مقبلة، حافلة بالإنجازات والعطاء لرياضة الإمارات، وإحداث نقلة نوعية على مستوى المنافسات والإنجازات، ورفع علم الدولة في كبرى المحافل الدولية والإقليمية، خاصة أن تلك الثقة الغالية تحملنا المزيد من المسؤوليات لمواصلة العمل الذي نستهدف منه تحقيق الطموحات المنشودة بتعزيز النجاحات السابقة والسعي للمزيد من النجاحات التي شهدتها اللعبة على مستوى خدماتنا للاعبين والمدربين والإداريين والحكام لأننا معنيون أيضاً بتأهيل الكوادر المدربة المحترفة».

وأكد الشيخ فاهم القاسمي أن رياضة الغولف تحقق انتشاراً واسعاً، وأن عدد ممارسيها في ازدياد خاصة من فئة الشباب والناشئين والأشبال المستفيدين من برنامج الاتحاد الخاص بـ «اكتشاف المواهب» الذي انطلق قبل سنوات، وشهد توسعاً كبيراً في ظل التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم وأكاديميات أندية الغولف في الدولة.

وأضاف: «ما تحقق في رياضتنا من مكاسب في الدورات الانتخابية السابقة يمثل لنا الدافع الإيجابي في الاتحاد للعمل على تعزيز الخطط والاستراتيجيات من أجل استقطاب اللاعبين الواعدين في المراحل السنية لأنهم يمثلون الدعامة الرئيسية لمنتخبات الدولة في المستقبل، لمواصلة الإنجازات الخليجية والعربية على المستويين الفردي والجماعي».

وكان مجلس إدارة اتحاد الغولف قد عقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد الذي يضم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، واللواء «م» عبد الله الهاشمي نائب الرئيس، وخالد المبارك الأمين العام للاتحاد، ومصطفى السيد الهاشمي الذي سيتولى القيام بمهمة المدير المالي، وشما سعيد الفلاسي التي ستتولى رئاسة اللجنة النسائية في الاتحاد، فضلاً عن كل من معالي سيف سلطان العرياني، وخلفان سعيد الكعبي، وراشد محمد العبار، وعبد الرؤوف بن أحمد بن عبد العزيز المبارك.

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