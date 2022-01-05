خطة الـ«100 يوم» أهم أولويات اتحاد الطائرة

المصدر: دبي - وام

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وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة الجديد برئاسة عبدالله الدرمكي، خطة عمل قصيرة الأجل لمدة 100 يوم كأولوية أولى، تتجسد فيها رؤية الاتحاد للدورة الجديدة من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف التي تسهم في تمكينه والمنتخب الأول من حيث تشكيله واختيارات لاعبيه وإعداده، والتعاقد مع المدربين، ووضع خطط كاملة للمسابقات، وتهيئة الشباب لممارسة الرياضة بصفة عامة والكرة الطائرة تحديداً.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المنتخب للدورة الانتخابية 2020 - 2024 قد عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي برئاسة عبدالله الدرمكي رئيس الاتحاد، تم خلاله تشكيل لجان الاتحاد، واستحداث بعض اللجان الجديدة.

وأوضح منصور راشد الكتبي الأمين العام المساعد لاتحاد الطائرة، المتحدث الرسمي للاتحاد، أن خطة الـ100 يوم، تمثل طموحات وأهداف وأولويات عاجلة يسعى مجلس إدارة الاتحاد إلى تنفيذها خلال الشهور الثلاثة الأولى في العام الجديد 2022 من خلال خطط عمل مكثفة، بمشاركة جميع لجانه.

رؤية

ولفت منصور الكتبي إلى أن مجلس إدارة الاتحاد استقر على وضع أولويات عاجلة يسعى لتنفيذها في أقرب وقت وفي الوقت نفسه استكمال خطط الاتحاد الاستراتيجية، والبناء على ما بدأه السابقون، وفق رؤية المجلس الحالي.

وذكر أن هناك طموحات كبيرة في إعادة الكرة الطائرة إلى سابق عهدها، ومع التعافي بدأت عودة بعض الأنشطة والمسابقات، ومجلس الإدارة لديه تصميم على العودة وبقوة من خلال أجندة بطولات ومسابقات ومشاركات متعددة.

وأكد عزم مجلس إدارة اتحاد الطائرة أن تكون هناك نقلة نوعية خلال هذه الدورة المستمرة حتى عام 2024، مشيراً إلى أن هناك شبه اتفاق على وجود كادر تدريبي مواطن ضمن الجهاز الفني المنتظر تشكيله للمنتخب الوطني الأول، وذلك في إطار حرص الاتحاد على إعطاء المدرب المواطن فرصته في التواجد بجهاز المنتخب الأول وثقة في قدرات وإمكانات المدربين المواطنين.

فرصة

أوضح منصور الكتبي أن تأجيل دورة الألعاب الخليجية التي كان من المزمع إقامتها في يناير الجاري، إلى شهر مايو المقبل، أعطى فرصة أكبر أمام الاتحاد من أجل تشكيل المنتخب واختيار لاعبيه والاستقرار على اسم الجهاز الفني الذي سيتم إعلانه قريباً، وذلك من أجل أن يكون الظهور الخارجي المقبل بداية جديدة وقوية للكرة الطائرة الإماراتية.

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