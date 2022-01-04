الإمارات مصنف ثالث في قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات

المصدر: إيهاب زهدي

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تجرى في العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد غدٍ الخميس، قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت، ويشارك في النهائيات 16 منتخباً، من بينها منتخب الكويت المضيف.

وتشهد التصفيات مشاركة 31 منتخباً، وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة على منطقتي الشرق والغرب والوسط، في حين سيتم دمج منطقتي الوسط والجنوب.

وتقام التصفيات خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل المقبل، وتستضيف الإمارات تصفيات منطقة الغرب، والتي تشهد التنافس على الفوز بخمسة مقاعد في النهائيات.

في حين، تتأهل 4 منتخبات من الوسط والجنوب، وتقام المباريات في قرغيزستان، أما في منطقة الشرق، فتتأهل 3 منتخبات إلى النهائيات، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن مكان إقامة تصفيات المنطقة.

وفي المقابل، فإن مقاعد منطقة آسيان (3 منتخبات)، سيتم تحديدها بالاعتماد على نتائج بطولة منطقة آسيان لكرة الصالات، والتي سيتم إجراء قرعتها لاحقاً من قبل اتحاد منطقة آسيان لكرة القدم.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في التصفيات على أربعة مستويات، وذلك بالاعتماد على نتائج بطولة آسيا لكرة الصالات 2018 في الصين تايبيه.

وتم تصنيف منتخبي العراق ولبنان في المستوى الأول لمنطقة الغرب، في حين جاءت البحرين والسعودية في المستوى الثاني، وجاءت الإمارات في المستوى الثالث، وعمان وفلسطين بالمستوى الرابع.

وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة في تصفيات الغرب على مجموعتين، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وتتكون المجموعة الثانية من ثلاثة منتخبات.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى النهائيات، في حين، تقام مباراة ملحق بين الفريقين الحاصلين على المركز الثالث في كل مجموعة، من أجل تحديد الفريق الحاصل على البطاقة الخامسة في النهائيات.

وفي منطقتي الوسط والجنوب، جاءت إيران وأوزبكستان بالمستوى الأول، وقرغيزستان وطاجيكستان بالمستوى الثاني، وتركمانستان وأفغانستان بالمستوى الثالث، ونيبال والمالديف بالمستوى الرابع.

وسيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى النهائيات.

أما في منطقة الشرق، فجاءت اليابان والصين تايبيه في المستوى الأول، والصين وكوريا الجنوبية بالمستوى الثاني، وهونغ كونغ ومنغوليا بالمستوى الثالث، وماكاو بالمستوى الرابع.

وسيتم تقسيم المنتخبات على مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات ومجموعة ثلاثة منتخبات، ويتأهل بطل كل مجموعة مباشرة للنهائيات، ويتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني لتحديد ثالث المنتخبات المتأهلة عن المنطقة.

وتعود منافسات كرة الصالات القارية، بعد أن شاركت المنتخبات الآسيوية في كأس العالم لكرة الصالات 2021 في ليتوانيا، حيث نجحت المنتخبات الآسيوية الخمسة، إيران، تايلاند، أوزبكستان، فيتنام واليابان، في العبور إلى الأدوار الإقصائية.

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