«توب غولف دبي» مقصد جديد لعشاق الرياضة

المصدر: دبي - وام

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تعد رياضة الغولف من أكثر الرياضات التي تحظى باهتمام متنامٍ في دبي، حيث يقبل على ممارستها أعداد كبيرة من عشاق هذه اللعبة سواء من داخل الدولة أو خارجها، بفضل البنية التحتية المتميزة، التي تتمتع بها دبي لتلك الرياضة من ملاعب وتجهيزات عالمية المستوى، ما جعل الإمارة تتبوأ مكانة مرموقة كأحد المقاصد المهمة، التي يتوافد عليها محبو اللعبة من مختلف دول المنطقة والعالم، سواء لممارسة الغولف أو الاستمتاع بالبطولات الكبرى، التي تستضيفها دبي سنوياً بمشاركة نخبة نجوم اللعبة العالميين.

ومن بين #وجهات_دبي المهمة في هذا السياق، يأتي مُجمّع «توب غولف دبي» الرياضي الترفيهي الواقع في نادي الإمارات للغولف كأحدث إضافة إلى البنية التحتية القوية للعبة الغولف في دبي، حيث يتسم المجمع بتجهيزاته التقنية المتطورة وبتنوع الخيارات، التي يوفرها لرواده من فرصة للتدريب على اللعبة والاستمتاع بمجموعة كبيرة من الألعاب الرقمية والافتراضية، إضافة إلى طيف واسع من الأنشطة الترفيهية، التي تناسب مختلف أفراد العائلة، بما في ذلك العروض الموسيقية الحية، وتجارب الطعام المميزة.

ويغطي مُجمّع «توب غولف دبي» الضخم مساحة تتجاوز 60 ألف قدم مربعة، ويمكنه استيعاب 1100 ضيف، ويتألف من ثلاثة طوابق مع تراس كبير على السطح، ويضم المجمع 96 صالة، يتمّ التحكُّم في درجة حرارتها وتسمح بالخصوصية لكل من يسعى لممارسة لعبة الغولف، ضمن أجواء تسودها البهجة بصحبة العائلة أو الأصدقاء، إذ يمكن لكل صالة أن تستضيف نحو ستة لاعبين في كل مرة.

وتوجد في المجمع أكثر من 300 شاشة رقمية حديثة لا تتيح فقط للاعبين متابعة المدى الذي وصلت إلى الكرة عقب كل ضربة، بل إنها تقدم مجموعة من الألعاب الرقمية القائمة على تقنية الواقع الافتراضي، حيث يتم الجمع بين الضربة الفعلية للكرة في صالة التدريب، وتلك المستخدمة في واحدة من عدة ألعاب رقمية متوفرة على الشاشة.

أجنحة فاخرة

ولم يغفل «توب غولف دبي» تضمين ملامح الفخامة إذ يضم المجمع ثلاثة أجنحة فاخرة لكبار الشخصيات، تم تزويد كل منها بصالاته الخاصة المجهزة بتلفزيونات عالية الدقة واستراحة خاصة مع خدمة فاخرة. كذلك تم تجهيز المكان بشاشات تلفزيونية ضخمة، تتيح للضيوف إمكانية الاستمتاع بمتابعة المباريات الرياضية، ويُعدّ المجمع مكاناً مثالياً للاسترخاء بإطلالاتها المميزة على دبي مارينا.

ويضم المجمع ثلاثة مطاعم تقدم العديد من الأطباق والمأكولات الشهية والمتنوعة لرواد المكان، الذي يشمل كذلك قاعات لاستضافة الفعاليات الاجتماعية وتجمّعات العائلات وحفلات الشركات وتجمعات الأصدقاء على مدار العام، ويوفر «ذا بانكر ميني غولف» تجربة افتراضية استثنائية ترتبط بعالم الرياضة عموماً، متضمنة منافسات سيارات السباق والكريكت والصيد بالصقور والتنس وسباقات الخيول والدراجات الهوائية وكرة القدم والرجبي وبالتأكيد الغولف.

ويشمل مجمع «توب غولف دبي» كذلك استراحة «ذا يارد»، التي تتيح لضيوفها فرصة الاستمتاع بالموسيقى الحية، ويتيح تراس ذا يارد فرصة الاستمتاع بالهواء الطلق بعد العمل أو في عطلة نهاية الأسبوع، كما يمكن للزوار أيضاً الاسترخاء في مطعم «ذا لوفت» الموجود في الطابق العلوي من المجمع بإطلالته المميزة على خط أُفُق دبي مارينا الساحر.

يذكر أن مبادرة «#وجهات_دبي»، التي أطلقها مجلس دبي للإعلام الشهر الماضي تهدف إلى التعريف بوجهات دبي المتميزة ومقاصدها المتنوعة، التي تمثل عناصر جذب مهمة سواء لسكان دبي أو زوارها من داخل الدولة أو من حول العالم، حيث تحظي الإمارة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الوجهات المتميزة، التي قلّما تتواجد في أماكن أخرى من العالم.

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