فاطمة بنت هزاع تفوز بجائزة المرأة العربية للريادة والتميز الرياضي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، عضو مجال التحكيم للخيول العربية، بجائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية للريادة والتميز الرياضي في الوطن العربي، التي قدمها المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، برعاية جامعة الدول العربية، وذلك عن دورها في مجال الريادة المجتمعية والتميز الرياضي.

وبهذه المناسبة، أعربت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، عن سعادتها واعتزازها بهذه الجائزة المميزة وعن جزيل شكرها وامتنانها للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، مثنيةً على ما يقدمه من أعمال تمثل قوة دافعة للخير في المجتمع العربي، فضلاً عن دوره الثري في تقديم خدمات داعمة للمرأة في كافة المجالات والقطاعات، بما يضمن مشاركتها الفاعلة في الدفع بمسيرة التنمية المستدامة لبلادها.

وأهدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان الجائزة إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رائدة النهضة النسائية وقائدة مبادرات التمكين، لما تقدمه سموها من دعم كبير للمرأة الإماراتية في كافة المجالات وخاصة المجال الرياضي، التي أصبحت اليوم مصدر فخرٍ لوطنها، ونموذجاً مهماً للعمل والإخلاص والتفاني يشار إليها بالبنان على مستوى العالم.

إشادة

وأشادت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الرياضة النسائية الإماراتية في كافة المحافل، بعدما أثبتت ابنة الإمارات أنها على قدر المسؤولية التي أوكلت إليها، مشيرة أن تطور مكانة المرأة في المجال الرياضي يعكس الطفرة الهائلة في التنمية والإنجازات العملاقة والمكانة الريادية، التي تحتلها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي في ملف دعم وتمكين المرأة، وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة بدور المرأة الحيوي في المجتمع وقدرتها على تحمل مسؤولية النهوض بالوطن.

فيما وجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، التهنئة للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، مؤكدةً أن هذا الاختيار صادف أهله بعدما قدمت مساهمات عظيمة مكنت المرأة الإماراتية من تحقيق ريادة مستحقة على الساحة الرياضية الخليجية والعربية والدولية بإنجازاتها المتتالية، بما يدعم مكانتها ويبرز جوانب تحضرها وتقدمها.

كما أعربت عن شكرها للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية على جهوده في دعم قضايا المرأة العربية، مشيرةً أن الجامعة العربية تبذل كافة الجهود بغية التنسيق بين الحكومات العربية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية لإشراكهم بفعالية في منظومة العمل العربي المشترك.

إجماع

وتجدر الإشارة أن لجنة تحكيم الجائزة قد أجمعت على استحقاق الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، للجائزة لدورها الريادي في دعم وتمكين المرأة في المجال الرياضي، إذ قدمت أدواراً رائدة ونجاحات استثنائية في مسيرة الرياضة النسائية بدولة الإمارات، واضعةً بصمتها التنموية القادرة على حياكة المستقبل بكفاءة واقتدار على مر تاريخ حافل من الإنجازات المرموقة التي حققتها وما زالت تحققها، بعدما انصب دعم سموها بشكل أساسي على المرأة وتمكينها في المجال الرياضي.

مساهمات

وقد ساهمت جهود الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الدؤوبة منذ تأسيس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عام 2010 بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات والبطولات الكبرى في شتى الألعاب الرياضية، والتي تضمنت إطلاق برنامج النخبة لدعم ورعاية المواهب، والذي احتضن مجموعة كبيرة من اللاعبات الإماراتيات الموهوبات ومنهن آمنة الحداد رياضة رفع الأثقال منذ عام 2014، وزهرة لاري رياضة التزلج على الجليد منذ عام 2014، ووضحى الأحبابي رياضة الفروسية منذ عام 2017، وفاطمة المهيري رياضة الفروسية منذ عام 2017، ونورا البريكي رياضة المبارزة منذ عام 2019.

وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، ورؤيتها الثاقبة حرصت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، التي تعد صرحاً من صروح الإبداع والتميز في مجال الرياضة النسائية، على إنشاء فرق رياضية في رياضات «الرماية وكرة السلة وكرة الطائرة ورياضة قفز الحواجز»، بهدف الكشف عن المواهب الرياضية، والإسهام في إعدادها للوصول إلى أعلى مستويات التنافس المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب احتضان الأكاديمية للجنة كرة القدم للسيدات في سبيل توحيد الجهود والنهوض بكرة القدم النسائية في الإمارات، وذلك انطلاقاً من دورها كلاعبٍ رئيسي ومهمتها الرامية لتمكين المرأة الإماراتية عبر دعم وتطوير رائدات الرياضة، وتشجيع مشاركة النساء ضمن مختلف الفعاليات الرياضية في شتى أنحاء الدولة، ومنح المرأة بيئة مثالية لجعل الرياضة ركناً أساسياً في يومها وانتهاجها كأسلوب حياة، فضلاً عن تعزيز مستويات تمثيل المرأة ضمن كافة الرياضات.

بطولات عالمية

أطلقت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية العديد من البطولات الدولية المهمة، منها بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك المفتوحة للغولف، وكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج الاستعراضي على الجليد، وبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبرلينغ للسيدات، وبطولة التحدي الأسبوعي لهوكي الجليد للسيدات، وبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف، وكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، التي تعتبر من أبرز الفعاليات على الأجندة الدولية للعبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز