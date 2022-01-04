«الإمارات للدراجات» يتعاقد مع السويسري زوتر

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية عن اكتمال تشكيلته التي تضم 30 دراجاً لموسم 2022، وذلك بانضمام الدراج السويسري الشاب جويل زوتر البالغ من العمر 23 عاماً إلى صفوفه.

وينحدر زوتر من مدينة فروتيغن السويسرية، وأصبح دراجاً محترفاً عام 2020، حيث أمضى عامين في صفوف فريق احترافي قبل انتقاله إلى الإمارات للمشاركة في الجولة العالمية، وسينضم زوتر إلى زملائه الجدد في المعسكر التدريبي المقبل في أليكانتي بإسبانيا، والذي ينطلق غداً.

وتعليقاً على الصفقة الجديدة، قال يوكسان ماتين فرنانديز، مدير فريق الإمارات: «أثبت جويل أنه دراج متميز يمكنه تقديم دعمه للدراجين الرئيسيين في أهم السباقات، فهو يتمتع بقوة فريدة في سباقات الطرق المستوية، فضلاً عن السباقات ضد الزمن، كما أظهر أداء قوياً في السباقات الجبلية المتوسطة. برغم أن جويل ما زال دراجاً شاباً إذ يبلغ من العمر 23 عاماً، إلا أنه يتمتع بخبرة مهمة في سباقات الدراجات الاحترافية، وتمكن من تعزيز أدائه وتطويره ليناسب سباقات الجولة العالمية التي يخوضها فريق الإمارات، لذا نرحب به معنا في صفوف الفريق».

من جانبه، قال جويل زوتر: «يسعدني الانتقال إلى فريق الإمارات لخوض السباقات معه العام المقبل، وكثيراً ما كانت هذه الخطوة حلماً بالنسبة لي، وتمكنت أخيراً من تحقيقه، وأنا على أتم الاستعداد لبدء هذا الفصل الجديد من مسيرتي الرياضية الاحترافية، سأتواصل الأسبوع المقبل مع الفريق بفضل المشاركة في أول المعسكرات التدريبية معه، وأنا أتطلع إلى ذلك وإلى تحقيق أفضل النتائج مع الفريق».

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