تتويج الشارقة بطلاً لدوري الشباب لكرة اليد

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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تُوج فريق شباب اليد بنادي الشارقة الرياضي بطلاً لبطولة دوري الشباب لكرة اليد موسم 2021-2022، للمرة الخامسة على التوالي والسادسة عشر في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه نادي النصر بنتيجة «37-26» في الجولة العاشرة والأخيرة التي جمعتهما على صالة نادي الشارقة، ليُنهي شباب الملك المسابقة بالعلامة الكاملة.

وتَوج الأبطال سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وناصر سالم الحمادي الأمين العام لاتحاد كرة اليد فريق الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، بحضور محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد مشرف كرة اليد الشرقاوية.

صرح رئيس مجلس الشارقة الرياضي سعادة عيسى هلال الحزامي بأنه دائماً ما يحرص على متابعة الفرق الرياضية لأندية الإمارة الباسمة في كافة الألعاب الرياضية الجماعية والفردية من داخل الملعب.

وقال: لدي ثقة كبيرة عندما أحضر أي نهائي لأبطال نادي الشارقة في كرة اليد، وهي ثقة نابعة من مكتسبات تاريخ هذا النادي الذي ولد عملاق في اللعبة منذ بداياته الأولى، بفضل الدعم اللامحدود من الرياضي الأول، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة. حيث أصبح نجاح كرة اليد إرث تتوارثه الأجيال ومسؤولية يتحملها أبناء النادي بإخلاص، لذلك أوجه الشكر لهم جميعاً على جهودهم للحفاظ على صدارة قلعة الملك لكرة اليد الإماراتية.

عبر محمد عبيد الحصان، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، عن سعادته بالفوز بدرع دوري شباب اليد، مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي انعكاس لنجاح قطاع المراحل السنية لكرة اليد بالنادي على مدار سنوات ممتدة، بالحفاظ على البطولة رغم تغير الأجيال.

وأضاف، لم يكن ذلك ليتحقق إلا بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي برئاسة سعادة عيسى هلال الحزامي، ومتابعة رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة سعادة علي سالم المدفع، وجهد إدارة الألعاب الجماعية بالنادي من مشرف اللعبة جاسم محمد، ومشرف القطاع يوسف أحمد، ومدير فريق رجال كرة اليد علي المرزوقي وجميع الإداريين والمدربين،

مؤكداً بأنه أوضح للاعبين أن فرحة الفوز بالدوري لا يجب أن تنسينا الإعداد ومواصلة العمل لبطولتي كأس السوبر وكأس الشباب، فنحن نضع أعيننا على ثلاثية الموسم.

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