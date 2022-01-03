شرطة دبي تتوج الفائزين في بطولة كرة القدم الشاطئية

المصدر: وام

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توج العقيد الدكتور أحمد السعدي مدير الادارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، فريق المحاكم 1 بكأس بطولة كرة القدم الشاطئية للإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي وعدد من الدوائر الحكومية والخاصة، التي نظمتها "مبادرة الروح الإيجابية"، بمشاركة 16 فريقاً في الكايت بيتش بأم سقيم الأولى بحضور العقيد الدكتور حسن سهيل ثابت مدير مركز شرطة الموانئ.

كما تم تكريم فريق الجمارك الحاصل على المركز الثاني وفريق التحريات 2 الحاصل على المركز الثالث وأفضل لاعب وحارس وهداف البطولة.

وفاز فريق مجلس أصحاب الهمم بجائزة أفضل فريق الروح الرياضية.

وثمن العقيد الدكتور السعدي المشاركة الكبيرة من موظفي ومنتسبي الدوائر الحكومية والخاصة، بهذه المبادرة الرياضية، وخاصة أنها شهدت أجواء تنافسية شريفة بعيدة عن الأجواء الوظيفية الروتينية، مؤكدا حرص شرطة دبي على القيام بدورها الكامل والإيجابي تجاه جميع العاملين بالدوائر والإدارات والمؤسسات في إمارة دبي.

وأشاد العقيد الدكتور حسن سهيل بمستوى البطولة الرائعة مؤكدا استمرارية مثل هذه البطولات التي ساهمت في التواصل الاجتماعي بين شرطة دبَي وأفراد المجتمع، معرباً عن سعادته بنجاح البطولة.

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