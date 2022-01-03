«فزاع للصيد بالصقور» تتجاوز الـ 1000 طير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تجاوز عدد الصقور المشاركة حاجز 1000 طير في أول أسبوع من منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، وسط إقبال كبير للمشاركة من الصقارين من داخل وخارج الدولة الباحثين عن حصد التفوق وكسب الجوائز المالية الكبيرة التي تقدمها هذه البطولة العريقة على صعيد الرياضات التراثية.

إلى ذلك، قررت اللجنة المنظمة للبطولة، تأجيل منافسة أشواط العامة مفتوح فئة بيور جير، المقرر إقامتها اليوم وغداً، بسبب الأحوال الجوية، إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً، ذلك حرصاً على سلامة جميع المشاركين والطيور.

وشهدت انطلاقة العامة مفتوح، إقامة أشواط جير شاهين أمس وفيها حقق خالد ناصر الهاجري المركز الأول في شوط الفرخ رمز، بالطير «إكسبو 2020» بزمن 19،758 ثانية، يليه فريق دبي بالطير «8 كيه» بزمن 19،852 ثانية، وثالثاً عبد الله خلفان القبيسي بالطير «مخيرز» بزمن 20،063 ثانية.

تفوق

وحقق محمد خليفة المنصوري المركز الأول في شوط جرناس الرمز، بالطير «صمصام» بزمن 19،100 ثانية، كما نال المركز الثاني بالطير «براق» بزمن 19،460 ثانية، وثالثاً عبد الله خلفان القبيسي بالطير «ذهب» بزمن 19،488 ثانية.

وكسب عبد الله خلفان القبيسي شوط فرخ الرئيسي، بالطير «37» بزمن 20،124 ثانية، يليه فريق دبي بالطير «43» بزمن 20،150 ثانية، ثم عبد الله خليفة القبيسي بالطير «ربدان» بزمن 20،379 ثانية.

مكانة عالمية

وعبّر عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خلال زيارته للاطلاع على سير مجريات البطولة، عن تقديره لجهود فريق العمل المنظم الذي نجح بتقديم الوجه المشرق لهذا الحدث الرائد من نوعه على صعيد الرياضات التراثية، وقال: بطولة فزاع للصيد بالصقور، هي نواة ومرجع لهذا النوع من البطولات التراثية ليس فقط في دولة الإمارات، ولكن على المستوى الإقليمي والعالمي، وهذا الأمر يجعلنا أكثر حرصاً في كل عام على تقديم نسخة أفضل من جميع الجوانب، والاستفادة من الخبرات المتراكمة التي نمتلكها من خلال التحسين والتطوير المستمر والاستفادة من الجهود التي قمنا بها على مدار سنوات طويلة.

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